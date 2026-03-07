Voleibol | Superliga Masculina
El ConectaBalear Manacor asalta Teruel en el ‘tie-break’
El equipo mallorquín reacciona tras ceder el primer set y se adjudica la victoria por 2-3 para sumar dos puntos
T. Simón
El ConectaBalear Manacor sumó dos puntos tras imponerse al Pamesa Teruel en un intenso tie-break (2-3) en un duelo muy igualado, en el que los errores no forzados tuvieron un peso importante. Tras ceder un primer set muy largo, el conjunto mallorquín, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de la Copa del Rey, reaccionó con carácter, logró ponerse por delante y acabó resolviendo el partido en el desempate.
El encuentro comenzó con ventaja para Manacor, que entró mejor al partido, aunque Teruel reaccionó con su saque y un ataque contundente para igualar el marcador. En un final muy disputado, los locales rompieron el bloqueo visitante y se llevaron el set por 32-30.
La igualdad continuó en el segundo parcial. El Teruel abrió una pequeña brecha, pero el Manacor respondió con el tándem Ribas-Kucharczyk, mejorando en saque y bloqueo. Tras varios intercambios intensos y un sólido trabajo en la red, el conjunto balear logró igualar el partido al imponerse 24-26.
El tercer set mantuvo la buena dinámica visitante. El sistema defensivo manacorí se mostró muy activo y, aprovechando varios errores locales en el servicio, los visitantes dominaron el parcial para llevárselo por 19-25.
El Teruel reaccionó en el cuarto set con un inicio muy contundente (8-2), castigando la recepción visitante y apoyándose en su bloqueo y ataque para forzar el tie-break tras ganar 25-21.
En el desempate, el ConectaBalear Manacor estuvo más acertado. Aprovechó los errores en el servicio local, tomó ventaja desde el inicio y cerró el partido con autoridad por 10-15.
Ficha técnica
2 - Pamesa Teruel: Ferrández (20), Gómez (13), López (19), Ruiz (4), Urchevich (2), Postemsky (4); Scarpa (líbero). También jugaron Espelt (9), Irache (12), Cota y Siwicki.
3 - ConectaBalear Manacor: Ribas (14), Romaní (12), Díaz (6), Lorente (2), Nieves (15), Kucharczyk (8); Flequer (líbero). También jugaron Cairús, Alomar (6), Linares (16) y Tugores (2).
Parciales: 32-30 (39’), 24-26 (31’), 19-25 (26’), 25-21 (29’), 10-15 (16’).
Árbitros: Joaquín Barceló y David Escobar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Cort vulnera la protección de datos al obligar a abrir el contenedor de basura orgánica con la tarjeta ciudadana
- Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Comprueba aquí si el eclipse total de 2026 se verá desde tu casa en Mallorca
- Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
- Cort cierra con vecinos y entidades la propuesta final para replantar la plaza Llorenç Villalonga de Palma
- Llevamos en la misma parada desde que abrió el Mercat de l'Olivar en 1951': los negocios tradicionales de Palma que ahora también son 'Comerços Emblemàtics