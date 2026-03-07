El ConectaBalear Manacor asalta Teruel en el ‘tie-break’

El ConectaBalear Manacor sumó dos puntos tras imponerse al Pamesa Teruel en un intenso tie-break (2-3) en un duelo muy igualado, en el que los errores no forzados tuvieron un peso importante. Tras ceder un primer set muy largo, el conjunto mallorquín, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de la Copa del Rey, reaccionó con carácter, logró ponerse por delante y acabó resolviendo el partido en el desempate.

El encuentro comenzó con ventaja para Manacor, que entró mejor al partido, aunque Teruel reaccionó con su saque y un ataque contundente para igualar el marcador. En un final muy disputado, los locales rompieron el bloqueo visitante y se llevaron el set por 32-30.

La igualdad continuó en el segundo parcial. El Teruel abrió una pequeña brecha, pero el Manacor respondió con el tándem Ribas-Kucharczyk, mejorando en saque y bloqueo. Tras varios intercambios intensos y un sólido trabajo en la red, el conjunto balear logró igualar el partido al imponerse 24-26.

El tercer set mantuvo la buena dinámica visitante. El sistema defensivo manacorí se mostró muy activo y, aprovechando varios errores locales en el servicio, los visitantes dominaron el parcial para llevárselo por 19-25.

El Teruel reaccionó en el cuarto set con un inicio muy contundente (8-2), castigando la recepción visitante y apoyándose en su bloqueo y ataque para forzar el tie-break tras ganar 25-21.

En el desempate, el ConectaBalear Manacor estuvo más acertado. Aprovechó los errores en el servicio local, tomó ventaja desde el inicio y cerró el partido con autoridad por 10-15.