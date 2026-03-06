Fútbol sala
Vadillo, tras el pase a la Final Four de la Champions: "Quién me lo hubiera dicho cuando era jugador o empezaba a entrenar"
El técnico del Palma Futsal, visiblemente emocionado, se muestra "muy feliz y orgulloso" por la clasificación para Pesaro
«Estoy agotado porque cuando no solo eres un entrenador cargas una mochila de mucho peso", confiesa
Antonio Vadillo, visiblemente emocionado, se mostró «muy feliz» por la clasificación para la Final Four de la Champions. «Hemos sido muy superiores en la eliminatoria contra el Riga. El equipo ha competido bastante bien aunque tengo el sabor amargo de la derrota (1-0)», dijo el entrenador del Palma Futsal, que no ocultó su tristeza por su primer partido perdido en Europa en cuatro años. «Encajar ese gol nos rompe esa racha de 30 partidos sin perder, pero estoy contento por las distintas áreas del club y jugadores. Quién nos lo dirían en agosto que íbamos a estar en una cuarta clasificación de Final Four», reflexionó.
El preparador confesó el cansancio mental que supone conseguir objetivos como este. «Estoy agotado porque cuando no solo eres un entrenador cargas una mochila de mucho peso. No va solo lo profesional, sino va lo emocional para mí y mi familia, mis padres, mis suegros, mis hijos. Sin embargo, quiero ser un poco egoísta y pensar en mí y mostrarme feliz porque es para estar orgulloso llegar a cuatro Final Four consecutivas, quién me lo diría a mí cuando era jugador o empezaba como entrenador», analizó.
Vadillo quiso darle mucho valor al pase. «Ha sido un trayecto muy largo y lo hemos estado pasando mal porque hemos ido a marchar forzadas. Ha sido un día importante para el club y para nuestra afición, con toda Mallorca pendiente de nosotros», finalizó.
