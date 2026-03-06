Récord de 1.100 inscritos en la Galatzó Trail que se disputa este domingo en Es Capdellà

La Galatzó Trail batirá este año su récord de participación con 1.100 corredores, consolidándose como una de las carreras de montaña más populares y participadas de Baleares. La prueba tendrá como epicentro el pueblo de Es Capdellà, con salida y llegada en la Plaça de Sa Vinya, donde este domingo a partir de las 8.30 horas comenzará la jornada de competición.

Esta carrera por montaña transcurre casi íntegramente por la Finca Pública de Galatzó y es una de las pruebas de trail más participadas y populares de las islas. Un evento que sirve para poner en valor los caminos y paisajes de montaña con los que cuenta el municipio de Calvià.

La prueba, que año tras año agota inscripciones meses antes de su celebración y se ha presentado este viernes, ha ampliado plazas en 2026, estableciendo un nuevo récord de participación con 1.100 inscritos.

Tres distancias

La carrera cuenta con tres distancias: Legend (+43 km), Half (+23 km) y Explorer (+12 km), esta última celebra su segunda edición tras el éxito del año anterior.

Con estas tres distancias se busca ofrecer alternativas adaptadas a los diferentes tipos de participantes, desde los más experimentados hasta aquellos que buscan una distancia asequible para iniciarse en el trail.

Recorridos 100% de montaña

Uno de los grandes atractivos de la Galatzó Trail son sus circuitos. Se trata de trazados de montaña emblemáticos que recorren algunos de los puntos más impresionantes de la Serra de Tramuntana y que ponen a prueba las capacidades físicas de los participantes.

La Galatzó Legend es una maratón de montaña con un desnivel positivo máximo de 2.237 metros. La carrera se inicia en la Plaça de Sa Vinya de Es Capdellà para adentrarse en la Finca pública de Galatzó, por trazados que forman parte del patrimonio histórico, natural y arqueológico del municipio. El recorrido conduce a los participantes a dos de las cimas más emblemáticas de la Serra de Tramuntana: Es Galatzó (1.027 m) y s’Esclop (927 m).

La Galatzó Half, media maratón de montaña de aproximadamente 23 kilómetros, discurre íntegramente por senderos de la Serra de Tramuntana, concretamente por las zonas LIC de Es Galatzó y s’Esclop, el Puig de Na Bauçà y la Finca pública de Galatzó. Los participantes afrontan un recorrido con un desnivel positivo aproximado de 1.133 metros, que incluye la subida a la Mola de s’Esclop.

Por su parte, la Galatzó Explorer, de 12 kilómetros, ofrece un trazado ideal para iniciarse en el trail. Permite conocer el entorno de la Finca Galatzó y algunos de los nuevos caminos habilitados, ofreciendo una experiencia por senderos sencillos y con poco desnivel.

Éxito de participación con componente turístico

La Galatzó Trail es un referente en el calendario balear de carreras de montaña y, desde hace dos ediciones, también es popular entre corredores de otras latitudes. En 2026, la prueba vuelve a contribuir a la lucha contra la estacionalidad turística de la zona a través del deporte: casi el 30% de los inscritos provienen de otros países de Europa.

Más allá del impacto económico que genera en la zona, el evento sirve también para poner en valor el entorno natural de Calvià como escenario para el entrenamiento y la competición deportiva.

Organización, patrocinio y apoyo

La Galatzó Trail está organizada por Fundación Calvià 365 y el Ajuntament de Calvià, con el apoyo de la Federació Balear de Muntanya i Escalada.

Además, el evento cuenta con la colaboración de entidades privadas como El Corte Inglés, Reserva Park y Highland and Gold Mallorca.

Noticias relacionadas

La carrera tampoco sería posible sin la implicación de los clubes deportivos del municipio, que aportan voluntariado, ni sin la colaboración de los servicios de seguridad y emergencias, como Policía Local y Protección Civil, además del apoyo de la ciudadanía de Calvià.