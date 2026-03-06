Fútbol | Primera División
Rafa Mir mantiene su inocencia
La Fiscalía solicita una condena de diez años y medio de cárcel para el actual jugador del Elche
La defensa del futbolista está “esperando” que le comuniquen los plazos “para contestar”
El futbolista Rafa Mir, hijo del exjugador mallorquín Magín Mir, conoció este jueves la petición penal a la que se enfrenta por la presunta violación de una joven de 21 años en septiembre de 2024. El Ministerio Fiscal solicita una condena de diez años y medio de cárcel.
“Entra dentro del procedimiento habitual”, ha señalado este mediodía la defensa del futbolista nacido en Cartagena, que llevaba “semanas esperando” el escrito de calificación de la acusación pública. “Era previsible” que la Fiscalía solicitara una pena de prisión tan amplia, ha señalado Jaime Campaner, abogado de Mir, que está “esperando” que le comuniquen el plazo “para contestar”.
Aún falta el escrito de la acusación
Los abogados de la víctima deben recibir ahora la comunicación y tendrán un plazo para presentar su escrito y la pena que solicitan para Mir, actualmente jugador del Elche. Después, tras la acusación, será el turno de la defensa.
“Rafa mantiene su inocencia”, ha afirmado el abogado del futbolista, que ha añadido que “se contestará debidamente a la acusación”.
La tramitación del proceso, que depende de la Audiencia de Valencia y puede alargarse durante bastantes meses, sigue su curso.
