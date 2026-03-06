Pesaro espera: el Palma Futsal busca en Riga el billete a la Final Four de la Champions

En el camino hacia la gloria que bien conoce el Illes Balears Palma Futsal hay momentos como el que vivirá hoy en el el Komandu Sporta Spēļu Halle de Riga. Muchas de las ilusiones de la temporada que empezó en septiembre dependen de dar la talla este viernes ante el Riga en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League (18:30 horas/IB3 Televisió). Volver a estar por cuarto año seguido entre los cuatro mejores de Europa es un premio demasiado grande como para no jugar con fuego.

La ventaja del 7-4 del encuentro de ida disputado en el Palau d’Esports de Son Moix es importante, pero no es definitiva. Y justo en eso incide Antonio Vadillo, técnico de los verde pistacho, que exige concentración a sus pupilos para no volver a cometer los errores que dejaron viva la eliminatoria en la isla en un tramo final difícil de entender.

El equipo verde pistacho sabe que tres goles de ventaja en fútbol sala pueden evaporarse en cuestión de minutos. El Riga Futsal Club buscará precisamente eso: reducir distancias cuanto antes, agarrarse a la eliminatoria y aprovechar el impulso de su afición para intentar cambiar el rumbo del cruce. Además, será la primera vez que el Palma Futsal dispute fuera de Ciutat el partido decisivo previo a una Final Four.

Un escenario distinto al de campañas anteriores que exige mantener su identidad competitiva lejos de casa y afrontar el choque con la mentalidad de ir a ganar, sin especular con el buen resultado de la ida. «No quiero que pensemos que tenemos el marcador a favor», dijo Vadillo, que no podrá contar con el lesionado Luan Müller, en más de una ocasión durante la semana.

Unos números que les avalan

Los números continentales del conjunto mallorquín avalan su trayectoria. El equipo encadena actualmente 30 partidos invicto en competiciones europeas, con 23 victorias en ese periodo, un registro que refleja la solidez del proyecto en el escenario continental. En términos de eliminatoria, el Palma solo quedaría eliminado si pierde por más de tres goles.

Una derrota por tres tantos llevaría el partido a la prórroga y, en su caso, a los penaltis. A favor del equipo juega también un dato significativo: cualquiera de los resultados obtenidos esta temporada en todas las competiciones, así como todos los de su trayectoria europea, le servirían para mantenerse con vida en el cruce.

El Palma Futsal se ejercitó este jueves dos veces en la capital de Letonia. Por la mañana se entrenó en el Komandu Sporta Spēļu Halle de Riga, un moderno pabellón que será el escenario del encuentro y que, inaugurado en 2025, tiene capacidad para 2.900 espectadores. Después de la sesión de vídeo en el Hotel Mercure Centre, lugar de concentración, trabajó por la tarde en el Vidusskola, una pista de colegio, ya de forma más suave. Pesaro (Italia), ciudad elegida para la Final Four de la Champions, espera pero antes hay que hacer los deberes hoy.