El Palma Futsal vuelve a meterse en la Final Four de la Champions

El Illes Balears Palma Futsal perdió en Riga, pero se lleva el billete para la Final Four de la UEFA Futsal Champions League que fue a buscar a Letonia (1-0). El gol en propia puerta de Deivao, cuando apenas quedaban 33 segundos para el final, no deben empañar el rotundo éxito que supone volver a colarse entre los cuatro mejores de Europa. El 7-4 de la ida en Son Moix fue una renta suficiente para apear al campeón de Letonia, que tiene el honor de ser el primer equipo que bate a los de Ciutat en 31 partidos internacionales. Solo es una estadística que no tapa que los de Vadillo siguen convirtiendo en ordinario lo extraordinario.

Precisamente el técnico jerezano, más la magia de José Tirado en la dirección deportiva, sigue siendo una combinación perfecta para mantener la ambición de estar en la elite. Está por ver hasta dónde llegan este curso, pero siguen demostrando que saben dar la talla cuando las circunstancias lo exigen. Eso sí, el duelo en Riga fue malo, de los que no se pueden sacar muchas conclusiones, ya que el Palma no llegó a estar cómodo para desplegar su juego ofensivo.

Era de esperar que el Riga saliera con el cuchillo entre los dientes. Su plan era marcar un gol rápido para meter presión, pero lo cierto es que se estrellaron con un entonado Dennis con los tiros de Marquardt y Gleison Daniel. Los visitantes estaban espesos a la hora de elaborar y les costó mucho encontrar espacios, sobre todo en el tramo inicial. De hecho, fue el propio Dennis el que realizó el primer tiro peligroso, pero Roncaglio estuvo en su sitio.

Maia conduce el balón ante la presión de Bruno Coelho. / Palma Futsal

La diferencia de tres goles flotaba en el ambiente, pero Vadillo insistía desde el banquillo en que quería una mejor circulación de balón para hacer daño. Alisson, con una fabulosa media vuelta, ha provocado el lucimiento del propio Roncaglio, pero los locales han respondido casi de inmediato con un chut de Bruno Coelho que ha repelido Dennis.

Los baleares no tenían tampoco ninguna necesidad de forzar, mientras que los letones, liderados por un Claudino omnipresente, iban perdiendo fiereza con el paso de los minutos. Fabinho, con un obús, probó fortuna, al igual que Gleison en la otra portería, pero la realidad es que el marcador no se movía en el Komandas Sporta Spelu Halle, que registó una entrada de algo más de mil espectadores. Lo cierto es que el encuentro no estaba siendo nada atractivo para el aficionado, pero eso no era el problema del Palma Futsal, que seguía con el objetivo entre ceja y ceja.

La segunda parte fue más dinámica

La segunda parte fue otra historia, con mucho más dinamismo y ocasiones. El Riga asustó con una doble oportunidad de Dylan Vargas nada más empezar. De hecho, en la segunda, y tras el rechace de Dennis, Marquardt no marcó de milagro. Después apareció Rivillos, que no habñía aparecido demasiado en la primera mitad, el que estuvo cerca de gol. Roncaglio perdió el balón y el chut del ala de Torrejón lo sacó Silva cuando ya se iba a meter en la portería. Y después fue el propio Roncaglio el que despejó un buen disparo del reciente campeón de Europa.

El encuentro había elevado su ritmo y las defensas ya no eran tan sólidas. En una acción muy difícil de entender, Alisson tiró la pelota fuera cuando en una contra estaba solo para marcar. Vadillo no se lo podía creer, pero había que insistir. El tiempo corría a favor, pero no había excusas para bajar los brazos. Ernesto lanzó un buen chut, pero el meta respondió cpn oficio.

Quedaban ocho minutos para el final y el técnico Tiago Polido apostó por el portero-jugador, nole quedaba otra. Y en eso Dylan fue expulsado tras ver la segunda amarilla por una falta evitable, lo que se convirtió en una magnífica oportunidad para rematar la faena. Pero el Palma no supo aprovechar la superioridad numérica a pesar de los chuts de Rivillos y David Peña.

El Riga volvió al portero-jugador, pero el que estuvo más cerca del gol fue Fabinho, que en un robo de balón y sin nadie en la meta, tiró fuera. Y cuando parecía que el choque iba a terminar, a solo 33 segundos, Kozlovskis protagonizó una buena jugada con un tiro que rebota en Deivao y se acaba metiendo en la meta. Visto lo visto, una anécdota de un partido que ya fue historia.

Ficha técnica

RIGA FUTSAL CLUB: Roncaglio, Dylan Vargas, Jonathan Silva, Ángel Claudino y Marquardt. También jugaron Coelho, Matheus Prea, Udris, Rimkus, Kozlovskis.

PALMA FUTSAL: Dennis, Machado, Rivillos, Ernesto y Fabinho. También jugaron David Peña, Lin, Charuto, Lucao, Deivao, Maia,

GOLES: 1-0: Deivao, en propia puerta (min.39).

ÁRBITRO: Nicola Manzione y Chiara Perona (Italia).

T. AMARILLAS: Alisson (min. 13), Bruno Coelho (min.min.33).

T.ROJAS: Dylan (min.27 y 32).