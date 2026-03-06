El boxeo femenino protagoniza el ‘Queens of the Ring Baleares’ este sábado en Palma

El boxeo se adueñará este sábado del polideportivo Germans Escalas, que acogerá la primera edición del torneo ‘Queens of the Ring Baleares’, una velada íntegramente femenina que reunirá cerca de una veintena de combates. El evento, que arrancará a partir de las 17:00 horas y está organizado por la Federación Balear de boxeo, servirá también para reivindicar el 8M y visibilizar el crecimiento de esta disciplina deportiva en categoría femenina en las islas.

La cita nace con vocación de continuidad y desde la FBB pretenden convertirla en un torneo anual. En esta primera edición el público podrá disfrutar de cerca de una veintena de combates de categoría amateur, en los que participarán deportistas procedentes de Mallorca, Ibiza y Menorca.

Desde infantiles a élite

Las peleas abarcarán prácticamente todas las categorías y pesos dentro del ámbito amateur, desde ‘school boys’ (infantiles de 12 y 13 años) hasta élite, lo que permitirá ver sobre el ring a boxeadoras de distintas edades y niveles competitivos.

El combate que cerrará la jornada será el único de carácter profesional. En él se enfrentarán la mallorquina Stephanie Sangou y la alicantina Eva Cantos, en un duelo pactado a seis asaltos dentro de la categoría de 61,5 kilos.

La velada pretende poner de relieve el buen momento que atraviesa el boxeo femenino en Baleares, donde cada vez son más las chicas que se animan a practicar este deporte y a competir sobre el ring. El ‘Queens of the Ring Baleares’ nace así como una plataforma para dar visibilidad a estas deportistas y seguir impulsando el crecimiento de la disciplina en las islas.