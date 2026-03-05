El Trofeo Princesa Sofía refuerza su logística con la incorporación de Azulmarino

La logística es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta cada año el Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels. En un evento que el pasado año movió a más de 2.000 personas, incluyendo a más de mil regatistas procedentes de 54 países, contar con un buen servicio de gestión hotelera y de viajes resulta crucial para su éxito. Para cubrir este apartado con todas las garantías, el Sofía ha suscrito un acuerdo de colaboración con Azulmarino, la marca de agencias de viajes de World2Meet (W2M), división de viajes de Grupo Iberostar.

Una delegación del Sofía se reunió con representantes de Azulmarino en ITB Berlín, la mayor feria de turismo del mundo. Mark Nueschen, director general Bed Bank de W2M, explicó que el apoyo al evento llega de forma natural: “El Sofía se desarrolla en Mallorca, que es nuestra casa. Es un evento que ayuda a poner Mallorca en el mapa, y en el que participan empresas mallorquinas muy asociadas a nosotros, como Fergus, con la que tenemos un vínculo muy fuerte. Apoyar al Sofía es una buena manera de impulsar el deporte y de impulsar Mallorca”.

De acuerdo con Cati Darder, presidenta de la Federación Balear de Vela (FBV) y de Fundación Bahía Activa, ente organizador del evento: “Incorporar una empresa mallorquina de la categoría de Azulmarino al grupo de colaboradores principales del Sofía es una excelente noticia. Demuestra la sensación de pertenencia entre la comunidad balear, y eso supone una gran satisfacción para todos los que trabajamos en el evento. En este caso, además, garantiza que contaremos con un servicio de logística de máximo nivel para que la regata siga creciendo en el camino hacia la excelencia”.

Gestionar los traslados y el alojamiento

Con la experiencia de 45 años en el sector y una red formada por más de 160 puntos de venta, Azulmarino será la responsable de gestionar los traslados y el alojamiento de los invitados y de todos los miembros de la organización del Sofía que llegan desde fuera de la isla. Esta colaboración refuerza el compromiso de la firma mallorquina con la vela, disciplina con la que comparte valores como el trabajo en equipo, la superación y el respeto por el entorno.

En opinión de Nueschen, “el Sofía es una regata con la que cualquier niño sueña con participar. Mis hijos son regatistas, y sé que los deportistas se fijan mucho en las marcas que apoyan el deporte. Para nosotros es una manera de invertir en el futuro, en gente que va a viajar. Queremos que los jóvenes de hoy viajen con nosotros cuando mañana tengan éxito”.

Azulmarino forma parte del grupo de colaboradores principales del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels junto a Trasmed, Marine Pool y tent Hotels.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels está organizado por Bahía Activa (la fundación formada por el Real Club Náutico de Palma, el Club Nàutic Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa y la Federación Balear de Vela) y cuenta con el respaldo de World Sailing. Evento cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.

El evento forma parte del Sailing Grand Slam 2026 junto a la Semaine Olympique Française, la Dutch Water Week, la Kieler Woche y la Long Beach & San Pedro Olympic Classes Regatta.