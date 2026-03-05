Un récord UEFA protege al Palma Futsal en Riga: cuatro años sin perder en la Champions

“No sabemos si vamos a poder volver a jugar en Europa”, confesaba el capitán Carlos Barrón con humildad a pesar de las tres Champions y tres Intercontinentales que figuran en su palmarés. En el vestuario del Palma Futsal son conscientes de que están ante una “oportunidad única”, reflexión compartida ante los medios del meta cordobés, para apear este viernes al Riga en Letonia (18:30 horas/IB3 Televisió) y clasificarse para la ‘Final Four’ de la máxima competición continental.

El 7-4 de la ida logrado en Son Moix supone una buena renta, pero los verde pistacho desconfían de un rival que saldrá con el cuchillo entre los dientes para dar la sorpresa. En grupo mallorquín hay sensación de rabia por los tres goles encajados en el tramo final que dio vida a los letones porque justo ese bajón impidió que la eliminatoria estuviera sentenciada.

Eso sí, y a pesar de que las estadísticas dicen mucho y a veces no sirven para nada, al Palma Futsal le valdría cualquier resultado de los que ha obtenido en el Viejo Continente desde hace cuatro años para pasar ronda. Son la friolera de treinta encuentros sin perder, todo un récord en competiciones UEFA, que también han servido para alzar tres inolvidables trofeos en el Velòdrom Illes Balears, en Ereván (Armenia) y en Le Mans (Francia).

Incluso hay otro dato demoledor que invita al optimismo porque de lo que se lleva este curso y el anterior en todas las competiciones, solo un resultado, el de la derrota ante el Barcelona por 7-3 en la Liga regular en el Palau Blaugrana, le eliminaría.

Lo cierto es que estos tres goles de ventaja son una renta importante, pero el técnico Antonio Vadillo incide en el mensaje de que no es definitiva. “Tenemos que salir a ganar y no pensar en que tenemos el marcador favor”, repitió el preparador jerezano, que tiene claro que una mala tarde puede arruinar sus planes de llegar en mayo a Pesaro (Italia) con los otros tres mejores equipos de la competición. No quiere especular lo más mínimo y el camino más corto para apear al campeón de Letonia pasa por vencer su partido sin mirar atrás.

Un idilio en Europa

El Palma Futsal se aferra a la UEFA Futsal Champions League como si fuera suya. Ha pasado de debutante en la competición a tricampeón consecutivo, unos éxitos que le han convertido en referencia internacional del fútbol sala. Este recorrido viene acompañado de registros sin precedentes porque es el primer club en ganar la Champions en sus tres primeras participaciones y el único que lo ha logrado de manera consecutiva desde su estreno.

Alcanzar una cuarta Final Four seguida reforzaría esa línea de continuidad y situaría al club en un grupo muy reducido de entidades históricas. De hecho, desde la creación del torneo en la temporada 2001/02, enlazar cuatro o más presencias entre los cuatro mejores de Europa ha estado al alcance de muy pocos equipos. El Movistar Inter lo consiguió en dos etapas distintas (2002/03–2006/07 y 2015/16–2018/19), mientras que el Barça encadenó cuatro clasificaciones entre 2011/12–2014/15 y cinco entre 2017/18–2021/22. También lo lograron el Dinamo de Moscú (2004/05–2008/09) y el Sporting de Portugal, que mantiene actualmente una racha continuada desde la temporada 2020/21. Solo es un esfuerzo más en el Arena de Riga. Lo tiene en sus manos.