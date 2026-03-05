Fútbol sala
El Palma Futsal afina la puntería en Riga para sellar el pase a otra Final Four de la Champions
El equipo mallorquín trabaja en una doble sesión, con muchos ejercicios de balón, en la capital de Letonia con el objetivo de rematar la eliminatoria de cuartos
El Illes Balears Palma Futsal no quiere dejar escapar ningún detalle para afrontar con todas las garantías el partido ante el Riga correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League.
A pesar de la renta favorable del partido de ida en el Palau d'Esports de Son Moix, que acabó con triunfo por 7-4, los mallorquines se han ejercitado a conciencia este jueves en la capital de Letonia en una doble sesión en la que Antonio Vadillo, que no puede contar con Luan Müller, que sigue lesionado, ha exigido mucha concentración a los suyos. No quiere que los tres goles de ventaja rebajen el rendimiento en uno de los momentos más importante de la temporada.
Por la mañana se han entrenado en el Komandu Sporta Spēļu Halle de Riga, un moderno pabellón inaugurado en 2025 y que tiene capacidad para 2.900 espectadores. Ejercicios de rondo para calentar, para después pasar a unos intensos ejercicios de finalización, en los que el técnico jerezano ha incidido en la puntería.
Además, también se han repasado algunos conceptos tácticos, sobre todo con las variantes que el Riga les puede someter en momentos determinados del encuentro.
El preparador andaluz está especialmente molesto con algunos errores que cometió el equipo en el tramo final del choque de ida, por lo que insiste en su mensaje de que no se deben volver a repetir.
Después de descansar en el Hotel Mercure Centre, lugar de concentración en el país báltico del conjunto mallorquín, la plantilla ha tenido una sesión de vídeo en uno de los salones del establecimiento, justo antes de desplazarse al Vidusskola, una pista de un colegio, para el entrenamiento de la tarde, mucho más suave.
La intención es no cargar las piernas ante el reto del Palma Futsal de este viernes, cuando buscará el billete para la cuarta Final Four consecutiva.
