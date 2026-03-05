La mallorquina Marta Cardona defiende en Portugal su título europeo de 470 mixto

La mallorquina Marta Cardona afronta desde este viernes uno de los grandes retos de la temporada. La regatista del CN s’Arenal competirá junto a Jordi Xammar en el Campeonato de Europa de la clase 470 Mixto, que se disputará en la localidad portuguesa de Vilamoura (Portugal) entre este viernes 6 de marzo y el sábado 14, donde defenderá el título continental logrado en Split el año pasado.

La mallorquina llega a la cita como una de las aspirantes al título tras subrillante 2025, año en el que se proclamó campeona del mundo de 470 mixto junto al propio Xammar. La pareja buscará ahora repetir éxito en una competición que reunirá a 55 tripulaciones.

El campeonato se estructurará en dos fases: una Opening Series y una Medal Series. La primera incluirá una serie clasificatoria con cinco mangas, con las tripulaciones divididas en dos flotas, y una serie final en la que competirán las mejores clasificadas. Las diez mejores tripulaciones de la Opening Series accederán a la Medal Series.

También Silvia Mas, del CN s'Arenal

Además de Cardona, el Club Nàutic s’Arenal también estará representado por Silvia Mas, que competirá formando equipo con Alejandro de Maqua.

El Europeo arranca este viernes y el sábado con el registro de los participantes y las mediciones de material. La regata de entrenamiento se celebrará el 8 de marzo, mientras que la primera señal de salida para las pruebas oficiales está prevista para el 9 de marzo, con un máximo de tres mangas por jornada. El campeonato concluirá el 14 de marzo con la Medal Series y la ceremonia de entrega de premios.