Voleibol
El Govern balear recibe al ConectaBalear Manacor por su triunfo en la Copa del Rey
El Ejecutivo felicita al equipo en el Consolat de Mar por un título histórico para el club mallorquín
La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidió este jueves la recepción al ConectaBalear Manacor en la capilla del Consolat de Mar tras la conquista de la Copa del Rey 2026 de voleibol, el primer gran título en la historia del club mallorquín.
Durante el acto, la jefa del Ejecutivo balear dio la enhorabuena a los jugadores y destacó el significado del triunfo para el deporte de las Islas. “Ya habéis pasado a la historia en mayúsculas del deporte en las Islas y de toda España”, afirmó.
Prohens subrayó que el título es “fruto del esfuerzo, de la constancia, del sacrificio, del talento y de la excelencia de todos los jugadores, del club y del cuerpo técnico”, en referencia al trabajo realizado por el equipo manacorí para alcanzar el mayor éxito de su trayectoria.
El ConectaBalear Manacor, dirigido por Alexis González, se proclamó campeón tras derrotar en la final al CV Melilla por 3-1 en el pabellón de la Fuente de San Luis de València, en un torneo en el que también superó a Leganés en cuartos de final y al CV Guaguas en semifinales.
A la recepción en el Consolat de Mar asistieron también el alcalde de Manacor, Miquel Oliver; el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell; y el gerente de la Fundación para el Deporte Balear, Eladi Huertas, entre otras autoridades.
Fundado en 1989, el Club Voleibol Manacor compite en la Superliga masculina, la máxima categoría del voleibol español, a la que ascendió en 2018, y ha ido consolidándose en la élite hasta lograr ahora el mayor éxito de su historia con la conquista de la Copa del Rey.
