El Constància celebra el 8M con un partido mixto

El CE Constància ha organizado este jueves un partido mixto con futbolistas de sus equipos de Tercera femenina y masculina en el Fibwi Estadi Nou Camp de Inca con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La iniciativa, celebrada bajo el lema "Unidos por el balón, comprometidos con la igualdad", ha reunido sobre el césped a jugadores y jugadoras del club en un encuentro simbólico a favor de la igualdad en el deporte.

Antes del inicio del partido también se presentaron las equipaciones de color lila con las que los dos equipos disputarán sus compromisos oficiales de este fin de semana, un gesto con el que la entidad quiso visibilizar su apoyo a la reivindicación del 8M.

Durante los parlamentos previos, la presidenta del club, Valeria Bouzada, subrayó el compromiso del Constància con la igualdad. “Hoy el Constància vuelve a demostrar su compromiso con la igualdad, como ya viene haciendo en las últimas temporadas. El feminismo, entendido como la lucha por la igualdad de oportunidades, es un valor que debemos inculcar desde pequeños”, afirmó.

Bouzada destacó además la importancia de que los más jóvenes crezcan con naturalidad viendo competir juntos a chicos y chicas. “Queremos que los niños y niñas de nuestra base crezcan viendo que ellos y ellas juegan juntos, comparten escudo y tienen la misma importancia”, añadió.

Apoyo de la FFIB y del ayuntamiento

El partido amistoso contó con el apoyo de la Federació de Futbol de las Illes Balears (FFIB). Su presidente, Jordi Horrach, y la vicepresidenta Mari Paz Cerdá presenciaron el encuentro, al igual que el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y el regidor de Deportes del municipio, Toni Penya.

El encuentro estuvo dirigido por las árbitras Amy Peñalver, Aina Aguiló y Sonia Valenzuela, en una jornada que el club ha querido convertir en una celebración del deporte como herramienta para promover la igualdad.

En el equipo blanco han jugado: Marc, Nuria, Lluís, Lluch, Cata, Nico, Mar, Roig, Paula Tur, Gerard, M. Serra, Orellana, Antonela, Mercadal y Joana.

En el equipo con uniforme negro lo han hecho: Inés, Mateo, Ponce, Aina, Broto, Yeison, Carla, Tomeu, Iker, Jasp, Miriam, Asier, Lu, McKenzie y Mariona.