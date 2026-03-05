El Consell de Mallorca ficha influencers para promocionar sus programas deportivos

El Consell de Mallorca ultima una nueva programación de deporte y aventura dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años. Bajo el nombre de “Viu en jove!”, el plan prevé llegar a 4.000 participantes en 2026 y ofrecer actividades durante todo el año, con inscripción previa y organizadas en cuatro bloques: mar, montaña, salud y “grada jove”.

Pero para atraer a los jóvenes, no basta con colgar un cartel. Toca entrar en su terreno,según han decidido este año los responsables del mismo. Por eso, su nuevo programa de deporte y aventura se promocionará con influencers mallorquines. La institución ya está grabando la campaña con Marc Chabe, Anto Cabanellas y Biel Castell, que pondrán cara -y alcance- a una propuesta que el Consell aún está “cerrando” en diseño y contenido.

De hecho, este jueves, el conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports visitó varias localizaciones donde se están grabando los materiales promocionales junto al grupo deinfluencers mallorquines. Pedro Bestard subrayó que la iniciativa llega tras las “buenas valoraciones” de las pruebas piloto realizadas en 2025 y explicó que el diseño se apoya en cuatro pilares: tierra, agua, mente y cuerpo y comunidad.

El piragüismo es una de las actividades que se ofrecen / Consell de Mallorca

Según el conseller, el objetivo es ofrecer actividades gratuitas, programadas y guiadas por monitores especialistas, abiertas a todos los adolescentes y jóvenes, para ampliar una oferta que considera escasa para estos colectivos y, al mismo tiempo, facilitar una manera diferente de hacer deporte y descubrir paisajes y experiencias naturales de Mallorca.

Excursiones, piragüismo o rutas a caballo

En el ‘menú’ hay clásicos que los ayuntamientos estaban solicitando -como piragüismo o paddle surf- y también propuestas con un punto más aventurero: excursiones por torrentes, subida a cimas de 1.000 metros en la Serra de Tramuntana, rutas en BTT o salidas a caballo. El objetivo, según la propia institución, es ofrecer una alternativa que amplíe una oferta “baja” para estos colectivos y que combine deporte, ocio y naturaleza.

Noticias relacionadas

El Consell prevé poner el programa en marcha en abril y moverlo a través de su web, además de los ayuntamientos y las asociaciones juveniles o clubes.