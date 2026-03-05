Baloncesto | Liga Challenge
El Azulmarino Mallorca pasa el rodillo en Málaga tras el descanso
Un parcial de 18-31 tras el descanso sentencia el duelo en la pista del Unicaja Mijas
Cinco minutos resistió este jueves el Unicaja Mijas, tercer clasificado de la Liga Challenge, al colíder Azulmarino Mallorca, que encaminó su triunfo (60-86) en una sólida primera mitad (31-40 al descanso) y lo cerró en un brillante tercer cuarto, en el que su poder ofensivo se impuso a la valentía local (18-31 de parcial para dispararse a un 49-71 al inicio del último cuarto).
Esa diferencia de 22 puntos resultó insalvable para las malagueñas, pese a que se mantuvieron en el encuentro durante buena parte de un último cuarto en el que el conjunto dirigido por Alberto Antuña básicamente se dedicó a mantener su ventaja.
Buena actuación de la veterana Alba Torrens, decisiva con sus 12 puntos antes del descanso, así como de las interiores del Azulmarino (15 rebotes en el segundo cuarto, para sumar 25 en el intermedio por 15 de las locales).
En el tercer cuarto, ese dominio en la zona y la inspiración ofensiva de María España, Bulgak y Marta García acabaron por sentenciar el duelo. Las mallorquinas, que encadenan seis triunfos desde su derrota en Vigo, se marchan al parón de selecciones (por eso se adelantó el encuentro a este jueves) en lo más alto.
Ficha técnica
60 - Unicaja Mijas (16/16/18/11): Moreno (6), Rivers (2), Puigrós, Roters (10), Eke (15) –cinco inicial–, Lisbeth (9), Bintou (5), Galerón (8) y Orois (5).
86 - Azulmarino Mallorca (20/20/31/15): Bulgak (12), Grande (2), Marta García (17), Mbulito (5), Torrens (15) –cinco inicial–, Maguire (3), Siciliano, Aviñoa (3), Rakovic (4), María España (11), Capel (7) y Asinde (7).
Árbitros: Betanzos y Almansa. Sin eliminadas
