El Rally Clásico Isla de Mallorca arranca con un duelo virtual en Sa Calobra

El tramo más icónico del automovilismo clásico da el salto al universo digital. Este jueves 5 de marzo, a las 12:00 horas, Puerto Portals será el escenario de la presentación oficial del tramo virtual de Sa Calobra, una de las grandes novedades de esta edición del Rally Clásico Isla de Mallorca.

La prueba contará con un total de 14 tramos cronometrados que se empezarán a recorrer a partir de las 18:00 horas, cuando está prevista la salida del primer vehículo en Puerto Portals.

Participarán un centenar de equipos procedentes de 12 países diferentes, reuniendo a auténticas joyas automovilísticas —algunas con más de 80 años de historia— que únicamente salen a la carretera en escogidos eventos deportivos. En esta edición de 2026 participan 24 mujeres: 3 equipos 100% femeninos, 3 equipos mixtos con mujer al volante y 18 equipos mixtos donde ellas ejercen de copiloto.

Otra novedad es que, por primera vez, cualquier aficionado podrá competir en el tramo más emblemático del rally desde cualquier punto de España, enfrentándose a la legendaria subida de Sa Calobra y a su inconfundible “nudo de corbata” desde su propio simulador.

Un espectacular cara a cara

La puesta de largo no podía tener mejor cartel: el influencer y especialista en simracing Miki Coll se medirá al bicampeón del rally Kris Rosenberger en un espectacular cara a cara sobre un simulador instalado en el puerto. Realidad frente a virtualidad. Experiencia clásica contra precisión digital. Un duelo inédito que marcará el inicio oficial de la competición online.

Además, coincidiendo con la celebración de la prueba, durante todo el fin de semana se disputará una competición virtual de ámbito nacional organizada junto al club SimRacing. El desafío llevará el nombre de Rally Spring Clásico Mallorca y permitirá a los inscritos experimentar la adrenalina de uno de los recorridos más exigentes y espectaculares del calendario.

Con esta iniciativa, el rally no solo preserva su esencia histórica, sino que conecta con una nueva generación de apasionados del motor, integrando competición real y simulación en una misma experiencia. Sa Calobra ya no será solo un reto para los pilotos clásicos: ahora también lo será para miles de gamers dispuestos a buscar el mejor crono.