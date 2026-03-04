El mallorquín Mestral Fast lidera el europeo de ORC A2

El Mestra Fast (Sun Fast 36), con los mallorquines Jaime Morell y Pedro Siquier, del Real Club Náutico de Palma, se ha colocado en cabeza del Campeonato de Europa ORC A2 tras adjudicarse la regata costera de 37 millas disputada ayer en el marco de la 40ª edición de las 200 Millas A2 de Club Náutico de Altea. La prueba inaugural se desarrolló en condiciones muy duras de viento y mar, que provocaron numerosos abandonos y algunas roturas.

La flota tomó la salida conjunta a las 12:00 horas con viento del noreste en aumento y mar muy formado. Se registraron rachas de hasta 35 nudos (e incluso puntas superiores) y olas cercanas a los dos metros en un recorrido que llevó a los participantes desde Altea hacia Moraira y la isla de Benidorm antes de regresar al club. En la clase C, donde compite el Mestra Fast, solo siete de los 17 inscritos lograron completar la regata.

Morell y Siquier apostaron desde el inicio por una estrategia conservadora. “Con este tiempo lo veíamos claro desde el principio, la opción conservadora desde primer momento. Y yo creo que nos benefició, sinceramente”, explicó Jaime Morell. El armador relató que el Mestral Fast navegó con un planteamiento prudente, rizando pronto y priorizando la integridad del material en un día en el que se produjeron averías importantes en la flota. “Veíamos roturas, veíamos gente con complicaciones, sobre todo en la salida”, añadió.

El Mestra Fast llegó a registrar puntas de 12 nudos en popa con rizo y el foque atangonado, antes de montar el tormentín cuando las rachas superaron ampliamente los 30 nudos. “Allí ya soplaban alguna de 40, que era un trallazo impresionante, pero duraba dos o tres segundos”, detalló Morell. La tripulación mallorquina solo tuvo que reparar un herraje de la contra al finalizar la prueba, una intervención menor que resolvió en el propio pantalán y que les permite afrontar la siguiente prueba con el barco “en perfectas condiciones”.

Este jueves, la regata reina

Mañana jueves, a partir de las 12:00 horas, se disputará la regata reina del campeonato: las 200 Millas A2, con salida y llegada en Altea y paso por Ibiza y Formentera. La prueba larga, con coeficiente 1,5, será determinante para el desenlace del Europeo y exigirá entre 48 y 60 horas de navegación a dos.

Noticias relacionadas

De cara a las 200 Millas A2, la incertidumbre meteorológica marcará la estrategia. Según explicó Morell, los partes ofrecen dos escenarios distintos: el modelo europeo apunta a lluvias persistentes y poco viento, mientras que el modelo americano abre la puerta a vientos más duros y posibles chubascos con rachas intensas. “Cuando hablan de tormentas y chubascos, cuidado, porque te puede venir de noche y puedes tener una rotura”, añadió Morell.