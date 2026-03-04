Miami o Nueva York, descartadas como sede alternativa de la Finalissima

A 23 días de jugarse la Finalissima entre España y Argentina, el partido que debía jugarse en Catar debe hallar una sede alterna lo antes posible y aunque el Santiago Bernabéu (Madrid) habría estado entre las opciones, Argentina (que también puso sobre la mesa ser sede del duelo) se habría opuesto al movimiento.

El partido que enfrenta a la campeona del mundo y de la Copa América, Argentina, con la campeona de Europa, España, estaba pactado para jugarse el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Catar -- mismo escenario en el que Argentina alzó la Copa del Mundo -- , sin embargo, la guerra desatada en Medio Oriente ha traído un giro a los hechos.

Aunque de momento el gobierno de Qatar no ha anunciado oficialmente su alternativa para albergar la Finalissima, su Federación de Fútbol sí anunció la suspensión inmediata de todos los partidos y torneos hasta nuevo aviso a causa de los bombardeos que sufre desde el pasado fin de semana.

En negociación

Antes de cambiar de sede y confirmar que se jugará el partido, Catar, UEFA y CONMEBOL están negociando para revisar el contrato respecto a la organización del partido, dado que el país asiático pagó los derechos para albergar el encuentro. El choque queda enmarcado en una serie de otros partidos y eventos deportivos que denominado Catar Futbol Festival.

Los organizadores catarís quieren mantener la organización y gestión del evento, aunque se han abierto a que se dispute lejos de sus fronteras. Se ha descartado Estados Unidos (se propusieron Miami y Nueva York) por estar el país implicado en el conflicto. Igualmente, se desechó la idea de que España o Argentina fueran sede, por motivos obvios.

La alternativa que se manejaba era un país de Europa, con las infraestructuras adecuadas y no implicado en el conflicto entre iraníes, y estadounidenses e israelíes. También ha aparecido el nombre de Marruecos aunque en este caso habría sido la RFEF la que habría descartado la idea. La decisión definitiva se espera que se conozca, más tardar, el jueves 5 de marzo.

"Sabemos que se está hablando, se está negociando. La solución sería, entiendo, que mientras no se pueda jugar allí se busque otra sede si es posible", compartió el seleccionador español, Luis de la Fuente, en una entrevista para RNE Deportes.

Lionel Messi y Argentina vencieron a Italia para ganar la primera edición de la Finalissima / EFE

Problemas con el calendario

Otro factor dentro de las negociaciones es la agenda de los equipos, pues España tiene agendado un partido contra Egipto el 30 de marzo, que también estaba acordado para jugarse en Qatar.

Esta ventana de fútbol internacional a finales del mes representa la penúltima antes del Mundial, por lo que España y Argentina -- que se presentarán como contendientes al título -- encuentran clave celebrar este partido como parte del proceso mundialista.