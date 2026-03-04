El Dimonis Ultimate Mallorca se cuelga el bronce en el Nacional Open de playa

Dimonis Ultimate Mallorca firmó un gran fin de semana en el Campeonato de España de Ultimate Playa (Segunda División Open), disputado en Alicante, al lograr la tercera posición del torneo.

El conjunto mallorquín, único representante balear en la competición, completó una actuación muy sólida y solo cedió en un partido a lo largo de todo el campeonato. La derrota llegó en semifinales ante un equipo alicantino, mientras que en el duelo por el bronce se impuso por 9-6 a un conjunto sevillano.

El torneo, que debía disputarse a mediados de febrero y fue aplazado a este pasado fin de semana, reunió a 15 equipos de toda España. El Dimonis afrontó la cita con una plantilla de diez jugadores, con el refuerzo de dos deportistas de Ibiza, mostrando regularidad en todos sus encuentros.

Más allá del podio, el resultado deja un efecto deportivo importante: Baleares podrá optar a una plaza adicional en Primera División la próxima temporada. El siguiente objetivo del club será hacerse con esa plaza en el próximo campeonato regional.