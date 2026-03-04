El dilema de Mbappé: Kylian debe elegir entre el Real Madrid y el Mundial

El Real Madrid juega en estas horas su partido más importante fuera de los terrenos de juego. El delantero francés ha recibido un diagnóstico diferente en Francia del parte médico que le ofrecieron los servicios médicos del club blanco. Según le han confirmado en Francia su ligamento cruzado posterior está al límite, nada que ver con el "esguince de rodilla" que le diagnosticaron en Valdebebas los servicios médicos que dirige el doctor Mihic.

Riesgo de lesión grave y enfado

Y Kylian, cansado de no encontrar una solución a sus molestias, se marchó a Francia para ser examinado por médicos de su confianza en su país. El resultado ha sido más preocupante de lo esperado y ha provocado el enfado del futbolista, que estaba poniendo en riesgo su salud en los últimos partidos. Mbappé está jugando con el ligamento cruzado posterior (PCL) de su rodilla izquierda dañada. Un daño que podría llegar a ser una rotura parcial del mismo, lo que explica que haya podido seguir jugando porque el ligamento sigue manteniendo la continuidad, pero pierde su función estabilizadora de la articulación con el peligro que conlleva, ya que puede provocar una inestabilidad que genere una lesión mucho más grave.

Así que Mbappé ha informado al Real Madrid que no tiene intención de forzar hasta que no esté completamente recuperado de su lesión, ya que está en juego, además de su rodilla, la participación en el Mundial del próximo verano. Restan menos de 100 días y la prioridad del delantero ahora mismo es recuperarse para estar en Estados Unidos con su selección dentro de tres meses.

El Real Madrid está presionando para que Mbappé juegue la vuelta de octavos de final de la Champions en Manchester ante el City de Guardiola el próximo 17 de marzo, pero el jugador ha negado esa información advirtiendo que no va a regresar hasta que no esté "completamente recuperado de su lesión". Kylian además ha visto cómo Rodrygo Goes ha sufrido una gravísima lesión en el partido ante el Getafe, en el que los servicios médicos del club le dejaron seguir en el campo, provocándole la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha. Lo que significa que se ha acabado la temporada para el brasileño, quien además se perderá el Mundial.

En marzo a Estados Unidos con Francia

El pulso entre Mbappé y el Real Madrid va más allá, porque el jugador tiene previsto desplazarse a Estados Unidos en el parón de selecciones de este mes de marzo con Francia, ya que tiene compromisos publicitarios en los que debe acudir como capitán. Además, Kylian le ha mostrado al seleccionador Didier Deschamps su interés por acudir, al ser el último compromiso del grupo antes de la disputa del próximo Mundial.

En las últimas horas han aparecido en Francia unas imágenes en las que el futbolista tomaba algo con amigos como el exlateral del Real Madrid Achraf Hakimi, mientras sus compañeros caían ante el Getafe en el Santiago Bernabéu. Hay que recordar que el libro de conducta de las categorías inferiores del Real Madrid obliga a los jugadores a presenciar los partidos de sus equipos. Y esas imágenes de Mbappé no ha sentado bien en el club.