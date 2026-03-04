Tenis de mesa
Alaró acogió el estreno del Torneig Dia de les Illes Balears de tenis de mesa
La primera edición, impulsada por la FTTIB con apoyo del Govern, reunió a más de 70 jugadores
La primera edición del Torneig Dia de les Illes Balears de tenis de mesa se puso en marcha en Alaró con una participación por encima de lo previsto: más de 70 inscritos en una jornada de ambiente festivo y familiar. La cita, organizada por la Federación de Tennis Taula de les Illes Balears (FTTIB) y con apoyo del Govern, se enmarcó en el programa oficial del Día de les Illes Balears.
El torneo nació con el objetivo de abrir la competición a toda la ciudadanía, sin importar el nivel ni la condición federativa. De hecho, participaron jugadores de distintas edades y niveles, incluidos numerosos no federados, una fórmula que permitió acercar el tenis de mesa a un público más amplio y reforzar la apuesta por integrar el deporte en las actividades conmemorativas.
Resultados
En la categoría de No Federados, el triunfo fue para Manuel Molina, por delante de Gibo Wang y Xiaoliang, con Arian (Palma–Andratx) en la cuarta plaza.
En la categoría B, Gabi Horrach (Alaró) se impuso a Bernat Rosselló (Manacor), Javier Nobre (Palma) y Jorge Gómez (Alaró).
La categoría A, reservada a los jugadores de mayor nivel, acabó con Alejandro García (Palma) como vencedor, seguido por Álvaro Castillo (Inca) y Francesc Bibiloni (Inca), mientras que Ane Felipe (Son Cladera) fue cuarta.
Desde la organización se destacó el buen desarrollo de la jornada y la implicación de participantes y público, con la idea de dar continuidad al torneo y consolidarlo como una cita anual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aldi construirá un supermercado de 3.500 metros cuadrados en el barrio de Nou Llevant de Palma
- Buscan a un padre y a su hijo perdidos en Escorca
- Alarma por un incendio en un edificio en las Avenidas de Palma
- Ganaderos de Mallorca, desolados por el cierre de Agama: “Ha sido un golpe muy duro”
- Demichelis ante su reto más difícil: Siete claves urgentes para salvar al Mallorca del descenso
- Mapa del alquiler vacacional en Mallorca: estos son los pueblos con mayor concentración de viviendas turísticas
- Rescatan en buen estado al padre y al hijo perdidos en Escorca
- Damm comunica el cierre de Agama este 2026 a los trabajadores