Alaró acogió el estreno del Torneig Dia de les Illes Balears de tenis de mesa

La primera edición del Torneig Dia de les Illes Balears de tenis de mesa se puso en marcha en Alaró con una participación por encima de lo previsto: más de 70 inscritos en una jornada de ambiente festivo y familiar. La cita, organizada por la Federación de Tennis Taula de les Illes Balears (FTTIB) y con apoyo del Govern, se enmarcó en el programa oficial del Día de les Illes Balears.

El torneo nació con el objetivo de abrir la competición a toda la ciudadanía, sin importar el nivel ni la condición federativa. De hecho, participaron jugadores de distintas edades y niveles, incluidos numerosos no federados, una fórmula que permitió acercar el tenis de mesa a un público más amplio y reforzar la apuesta por integrar el deporte en las actividades conmemorativas.

Podio con los primeros clasificados en la categoría Open A / FTTIB

Resultados

En la categoría de No Federados, el triunfo fue para Manuel Molina, por delante de Gibo Wang y Xiaoliang, con Arian (Palma–Andratx) en la cuarta plaza.

En la categoría B, Gabi Horrach (Alaró) se impuso a Bernat Rosselló (Manacor), Javier Nobre (Palma) y Jorge Gómez (Alaró).

La categoría A, reservada a los jugadores de mayor nivel, acabó con Alejandro García (Palma) como vencedor, seguido por Álvaro Castillo (Inca) y Francesc Bibiloni (Inca), mientras que Ane Felipe (Son Cladera) fue cuarta.

Desde la organización se destacó el buen desarrollo de la jornada y la implicación de participantes y público, con la idea de dar continuidad al torneo y consolidarlo como una cita anual.