Con contrato hasta 2028
Quique Sánchez Flores releva a Coudet como técnico del Alavés
El técnico argentino se marcha a River Plate tras recibir la oferta del 'gigante' de su país
EFE
Quique Sánchez Flores relevará al argentino Eduardo Germán Coudet como técnico del Alavés con un contrato hasta junio de 2028 y dirigirá su primer partido este domingo ante el Valencia.
El club destacó en una nota de prensa que el nuevo técnico cuenta con “una sólida experiencia tanto en LaLiga como en competiciones europeas”.
Sánchez Flores, “técnico de prestigio y carácter competitivo” ha dirigido a equipos como Valencia CF, Atlético de Madrid, Getafe CF o RCD Espanyol, entre otros. Suma más de 350 partidos dirigidos en Primera División y nivel internacional ha dirigido al SL Benfica portugués, con quien fue campeón de la Copa de Liga, y al Watford FC de la Premier League.
Además, conquistó la Copa de la UEFA y la Supercopa al frente del Atlético de Madrid.
“Su experiencia en la gestión de vestuarios y en competiciones de máxima exigencia competitiva supone un aval para liderar el proyecto deportivo albiazul y alcanzar el objetivo de seguir un año más en la máxima categoría”, consideró el club vitoriano.
Sánchez Flores se incorporará de inmediato al Deportivo Alavés.
