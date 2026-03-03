Dos mallorquines subcampeones de Europa piden ayuda para acudir a la Copa del Mundo: necesitan cubrir los gastos del viaje, patines y mallas

Joan Miquel Mulet y Daniela García necesitan ayuda para competir en la Copa del Mundo este mayo en Alemanía de patinaje artístico sobre ruedas. Los mallorquines, subcampeones de Europa, abren un GoFundme para afrontar los costes de la temporada, que ascienden a unos 8.500 euros. Han sido seleccionados por la Federación Española, pero para afrontar con garantías el curso con garantías necesitan cubrir los costes del material y del desplazamiento.

Los gastos recaen en las familias

A pesar de que es un "deporte precioso", lamentan que es "muy costoso". "Desafortunadamente, todos los gastos recaen en nosotros y directamente en nuestras familias, sin ningún tipo de ayuda por parte de ninguna entidad. Por eso hemos decidido dar este paso y pedir apoyo", cuentan.

Los gastos que deben afrontar para completar la temporada con garantías son varios: "Necesitamos renovar nuestros patines, adquirir nuevas mallas de competición adaptadas a nuestros programas y cubrir todos los gastos de viajes, inscripciones, estancias, vuelos, y desplazamientos tanto nacionales (como el Campeonato de España) como internacionales, incluyendo la propia Copa del Mundo y posibles competiciones posteriores".

Convocados por la Federación Española

A pesar de la juventud, su trayectoria los avala. Como pareja, son subcampeones de España y de la Copa de Europa. Además, en categoría individual, se han proclamado campeones de Mallorca y de Baleares.

Sus buenos resultados han llamado la atención de la Federación Española, que los ha convocado para competir en la Copa del Mundo 2026. "Para nosotros es un orgullo inmenso y una oportunidad única de representar a nuestro país y demostrar todo el trabajo que hay detrás", subrayan en su carta.

"Cualquier aportación, por pequeña que sea, significa muchísimo para nosotros. No solo es una ayuda económica, sino también un impulso emocional que nos da fuerza para seguir entrenando cada día con más ilusión", cierran. Para ayudarlos, se pueden hacer donaciones en esta web.