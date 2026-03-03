Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierra AgamaAlquiler VacacionalMallorquines atrapados en DubaiProcesonaria Mallorca Palma
instagramlinkedin

Fútbol

La mallorquina Mariona Caldentey alcanza las cien internacionalidades con España

La atacante de Felanitx, titular en el triunfo del combinado nacional ante Islandia, solo tiene por delante a Alexia Putellas, Irene Paredes y Jenni Hermoso

Mariona fue manteada por sus compañeras.

Mariona fue manteada por sus compañeras. / Andreu Esteban

EFE

Castellón

La mallorquina Mariona Caldentey cumplió este martes los cien partidos con España en el primer duelo de clasificación al Mundial de Brasil 2027, convirtiéndose en la cuarta jugadora en conseguirlo. La de Felanitx fue titular, al igual que la palmesana Patri Guijarro, en el triunfo del combinado nacional frente a Islandia (3-0).

Por delante de la futbolista del Arsenal están Alexia Putellas (142 internacionalidades), Irene Paredes (125) y Jenni Hermoso (125).

Justamente, Mariona fue la encargada de hablar en la previa del encuentro, en la que confesó que llegar a esa cifra "no era ningún objetivo". "El objetivo era estar el máximo tiempo posible y jugar lo máximo posible. Solo hay tres compañeras que lo han hecho y no es algo que llegas a pensar, es una suerte y privilegio", dijo.

Noticias relacionadas y más

"Tengo muy mala memoria y el fútbol va tan rápido que se olvidan muchas de las cosas, pero me acuerdo del primer torneo en el Algarve donde debuté contra Japón, ganar un Mundial, poder jugar unos Juegos y la última Liga de Naciones… Nos ha tocado vivir de todo, pero hemos vivido momentos muy bonitos también", contó.

Alexia Putellas le pone el brazalete a Mariona Caldentey.

Alexia Putellas le pone el brazalete a Mariona Caldentey. / Andreu Esteban

TEMAS

  • deportes
  • España
  • Brasil
  • clasificación
  • Mariona Caldentey
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents