La mallorquina Mariona Caldentey alcanza las cien internacionalidades con España

La mallorquina Mariona Caldentey cumplió este martes los cien partidos con España en el primer duelo de clasificación al Mundial de Brasil 2027, convirtiéndose en la cuarta jugadora en conseguirlo. La de Felanitx fue titular, al igual que la palmesana Patri Guijarro, en el triunfo del combinado nacional frente a Islandia (3-0).

Por delante de la futbolista del Arsenal están Alexia Putellas (142 internacionalidades), Irene Paredes (125) y Jenni Hermoso (125).

Justamente, Mariona fue la encargada de hablar en la previa del encuentro, en la que confesó que llegar a esa cifra "no era ningún objetivo". "El objetivo era estar el máximo tiempo posible y jugar lo máximo posible. Solo hay tres compañeras que lo han hecho y no es algo que llegas a pensar, es una suerte y privilegio", dijo.

"Tengo muy mala memoria y el fútbol va tan rápido que se olvidan muchas de las cosas, pero me acuerdo del primer torneo en el Algarve donde debuté contra Japón, ganar un Mundial, poder jugar unos Juegos y la última Liga de Naciones… Nos ha tocado vivir de todo, pero hemos vivido momentos muy bonitos también", contó.