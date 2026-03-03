El fútbol sala balear se cita con la élite europea en la FFIB

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha acogido en su sede una nueva jornada de actualización y reciclaje de fútbol sala, que ha concluido con un rotundo éxito de participación, reuniendo a cerca de 100 entrenadores y entrenadoras procedentes de distintos puntos de la isla.

Durante más de cinco horas de formación continua, los asistentes han podido disfrutar de un programa técnico de máximo nivel, diseñado para seguir impulsando la mejora y la profesionalización del fútbol sala balear a través del aprendizaje, el intercambio de conocimientos y la actualización metodológica.

La jornada ha contado con cuatro ponencias de primer nivel impartidas por referentes del fútbol sala nacional e internacional:

Claudia Pons , seleccionadora nacional femenina de fútbol sala.

, seleccionadora nacional femenina de fútbol sala. Miguel Llansola y Alberto Fernández , miembros del cuerpo técnico del Palma Futsal.

, miembros del cuerpo técnico del Palma Futsal. Jesús Velasco , seleccionador nacional masculino y reciente campeón de Europa.

, seleccionador nacional masculino y reciente campeón de Europa. Enrique Ibáñez “Chicho”, preparador Nsico de la selección nacional absoluta masculina.

Además, uno de los momentos más destacados del encuentro ha sido la mesa redonda protagonizada por entrenadores campeones de Europa, tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales, quienes compartieron experiencias, metodologías y vivencias profesionales que despertaron un enorme interés entre los asistentes y generaron un enriquecedor debate técnico.

El acto estuvo presidido por David Gutiérrez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF, y por Pep Sansó, director del Área de Entrenadores de la FFIB, quienes destacaron la importancia de seguir apostando por la formación continua como herramienta fundamental para el crecimiento del fútbol sala y del fútbol balear. Como reconocimiento a su participación y compromiso con la formación, ambos hicieron entrega de una camiseta oficial de la Selección Balear a cada uno de los ponentes.

Desde la FFIB se valora muy positivamente la gran respuesta del colectivo de entrenadores, reafirmando el compromiso de la entidad con la formación, la excelencia y el desarrollo del talento técnico en nuestras islas