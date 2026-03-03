Sin especular y a por la victoria: el plan del Palma Futsal para la Champions en Riga

Antonio Vadillo tiene un plan. No quiere ni oír hablar de la renta de tres goles que defienden del partido de ida de cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League, en el que el Illes Balears Palma Futsal venció por 7-4 al Riga. "Tenemos que salir a ganar", asegura convencido el técnico sobre el duelo de este viernes en Letonia que le puede dar el billete para su cuarta 'Final Four' consecutiva. "Estamos ante un momento histórico, ante una oportunidad histórica para nuestro club. Quién nos iba a decir que estaríamos en cuartos de final, a las puertas de poder jugar una cuarta Final Four consecutiva”, reflexiona el técnico ante los periodistas en la sala de prensa del Palau de Son Moix.

El preparador jerezano advierte de la complejidad propia de este tipo de eliminatorias: "Sabemos que dentro del partido va a haber muchos minipartidos y tenemos que saber controlarlos y gestionarlos. Nuestra intención desde el primer minuto va a ser ir a por el partido e intentar ganarlo. No podemos pensar en el resultado”.

El andaluz augura un encuentro diferente al de Son Moix, en el que fueron muy superiores hasta el tramo final, en el que cometieron errores groseros que maquillaron el marcador “No vamos a tener las facilidades o el acierto de los primeros veinte minutos y tenemos que mostrar una mejor propuesta”, admite, recordando que “los últimos diez minutos fueron bastante flojos” y que el Riga tratará de "agarrarse a la eliminatoria" desde el inicio.

Ponerse por delante en el marcador puede ser un punto de inflexión, pero el técnico insiste en que no hay margen para la relajación: “El fútbol sala es un deporte de espacios muy reducidos y todo cambia muy rápido. No sabemos cómo va a ser el devenir del partido. No tenemos que pensar en el marcador a favor. Tenemos que salir a por ellos”.

El entrenador recuerda que los números respaldan al equipo, aunque rehúye cualquier exceso de confianza. “Nos valdrían todos los resultados de esta temporada, los de los 30 partidos que llevamos en Europa, y todos los de la pasada excepto uno… Muy mal lo tenemos que hacer”, comenta. Eso sí, tiene claro que el adversario va a jugar con el cuchillo entre los dientes en un ambiente exigente. "Nos va a poner las cosas muy difíciles", destaca antes de desgranar la clave del choque: "Es muy importante que estemos muy concentrados y mentalizados. Si hacemos un grandísimo partido, con el nivel que se requiere en un encuentro así, es muy difícil superarnos”.

Aun así, reconoce que en este tipo de citas “suelen aparecer fantasmas” y que habrá que saber gestionar esos momentos de incertidumbre. "Va a haber momentos en que tendremos que sufrir. El rival juega en casa, es un equipo experimentado y va a poner toda la carne en el asador. El nivel de agresividad e intensidad será mayor que en la ida y tenemos que estar preparados para ello”.

Carlos Barrón: “Estamos ante una oportunidad única”

“Nos enfrentamos a una opción maravillosa de seguir prolongando nuestra aventura en Europa”, señala Carlos Barrón, que reconoce que el equipo no salió plenamente satisfecho del partido de ida. “A priori tenemos una buena renta, pero todos nos fuimos bastante mosqueados después de reducir esta ventaja”.

El capitán pone el foco en el contexto que les espera en Letonia. El Riga, con jugadores experimentados y conocidos en el panorama europeo, tratará de llevar el partido a su terreno. “El encuentro allí será bastante difícil. Jugarán sus cartas para alargarlo hasta el final e intentar conseguir la eliminatoria”, advierte.

La ida dejó una lección clara. Tras alcanzar una ventaja amplia, el equipo perdió parte del control en los minutos finales. Barrón lo asume sin rodeos: “Con el 7-2 teníamos una renta de cinco goles y eso nos hizo bajar y tomar decisiones que no deberíamos”. Sin embargo, el guardameta subraya la reacción interna del grupo. “El equipo ha hecho examen de conciencia y sabe que no puede volver a ocurrir, porque estamos ante una oportunidad única de jugar otra Final Four”.

Para el vestuario es una situación novedosa: gestionar una ventaja amplia en una eliminatoria europea. Aun así, el capitán confía en la madurez del grupo. “Es una experiencia nueva llevar una renta buena en una eliminatoria, pero creo que el equipo está capacitado para sacarlo adelante”.

Más allá de lo colectivo, Barrón también apela a la dimensión personal de este tipo de citas. “No sabemos si vamos a poder volver a jugar Europa. Nunca sabes si tendrás otra opción”, reflexiona. Por eso, insiste en la necesidad de vivir el momento con intensidad: “A nivel personal tengo que disfrutarlo, pelearlo y vivirlo al máximo para seguir con este viaje en Europa”.

El objetivo es claro y no se esconde. “La plantilla sabe de la responsabilidad que tenemos. Queremos llegar a la Final Four”, afirma. Pero en este formato no hay margen de error: “Si fallas un día, te vas a la calle”.

Con esa mentalidad, el Illes Balears Palma Futsal encara una cita decisiva, consciente de lo que está en juego y decidido a defender sobre la pista una renta que puede volver a situarlo entre los cuatro mejores equipos de Europa.