El ConectaBalear Manacor está de fiesta: “Nos lo merecíamos”

Con la emoción todavía a flor de piel y la sensación de haber vivido dos días de los que cuestan de olvidar atiende a este diario la presidenta del ConectaBalear Manacor, Maria Antònia Perelló. “Es un hito histórico. Un sueño que no sabíamos si podía hacerse realidad y hemos comprobado que sí”. Y es que lo que han conseguido sus pupilos quedará para siempre en la historia del club y del voleibol balear.

El ConectaBalear Manacor se proclamó el pasado domingo, en una bonita coincidencia con el Dia de les Illes Balears, campeón de la Copa del Rey tras derrotar al Melilla por 3-1 y tras quedarse en la pasada edición con la miel en los labios. “Teníamos ilusión y sabíamos que se podía ganar, pero no teníamos nada claro. Así, la alegría ha sido doble. Hemos demostrado que cuando trabajas y crees en lo que haces, es posible”, explica la presidenta.

Los manacorins no tuvieron un camino fácil hasta el triunfo. De entrada, debían enfrentarse en cuartos al Leganés, contra quien habían perdido ambos partidos de liga. Tras conseguirlo, el reto no era menor: el Guaguas, equipo casi obligado a ganarlo todo, les esperaba en semifinales. “Sabíamos que ganar al Guaguas solo podía darse una vez; a ellos no les tenía que salir nada y nosotros teníamos que estar al 100%”, sostiene Maria Antònia Perelló. Y así fue.

Una vez en la final, el entrenador del ConectaBalear, Alexis González, tenía claro el objetivo: “Sabíamos que íbamos a buscar la copa, que teníamos el peso de salir campeones. No íbamos solo a participar como hace dos años. Soñamos a lo grande, sabíamos que tendríamos oportunidades y con el trabajo, esfuerzo y disciplina podríamos conseguirlo”.

Alexis González rodeado de sus jugadores y del cuerpo técnico tras finalizar el partido en Valencia. / Kai Forsterling | EFE

Para el técnico argentino, este es un premio al trabajo bien hecho que lleva realizando en la capital del Llevant desde su llegada en 2023: “Tiene que estar todo muy alineado para conseguir un título. Esto es muy meritorio para un equipo humilde con el octavo o noveno presupuesto de la liga. Es el fruto del trabajo diario de los jugadores, del cuerpo técnico, de la dirección… todos sueñan a lo grande”.

La afición manacorina no quiso perderse la gran cita y vistió las gradas valencianas con su rojo y morado característicos. “La gente estaba animada porque el equipo nos ha hecho disfrutar”, explica Perelló. “Cada día se ha ido sumando gente y, después de ganar al Guaguas, todos los que pudieron vinieron a ver la final. No se lo querían perder”, afirma la presidenta del ConectaBalear. “Hemos creado un grupo muy bonito, nos hemos emocionado, hemos llorado, hemos disfrutado… como una familia. Lo hemos vivido de una forma muy intensa y emotiva”, recuerda emocionada.

La afición manacorina saluda a sus jugadores tras hacerse con el título de la Copa del Rey. / Kai Forsterling | EFE

Y no hay mejor aliciente que este para afrontar un final de liga en el que todo está por decidir: “Uno muchas veces dice que hay que creer, soñar a lo grande, que sí se puede, pero a veces no llega el resultado deseado. Pero cuando uno sigue trabajando y ganas algo, como esta Copa, ves que era verdad que se podía”, explica el entrenador. “Ahora que saben lo que es ganar un título, los va a ayudar a ir a más y querer tratar de volver a vivir ese momento de ganar algo importante como la liga”, añade, lleno de confianza en los suyos. “Yo creo completamente en Alexis”, sostiene Perelló con rotundidad. “Él mismo nos lo demuestra cada año con sus resultados, por lo que es difícil no creerlo”, explica.

Para quien también fue muy especial la victoria del domingo fue para el capitán del equipo, un histórico del voleibol balear y nacional como Renzo Cairús: “Es un sentimiento muy bonito porque no es el trabajo de tres días, sino de casi dos años, que al final da sus frutos. El año pasado estuvo muy cerca y este año se nos dio”. El uruguayo afirma que en una final no hay favoritos y todo puede pasar, pero ellos confiaban en su trabajo: “Las finales se las lleva el que más las quiere y nosotros la queríamos con tantas ganas que estábamos convencidos de que nos la íbamos a llevar”.

Renzo Cairús conoce bien el mérito de la gesta que ha conseguido el ConectaBalear; ya ganó una Copa del Rey en 2017 con el Ca’n Ventura Palma. “Es muy emotivo para mí porque es tan difícil llegar a estas situaciones… Parece fácil: es un título, una copa, tres partidos. Pero han tenido que pasar 9 años y 10 temporadas y no sé si habrá una vez más. Hay que disfrutar el momento”, sostiene Cairús, rebosante de felicidad.

Renzo Cairús a punto de abrazar a su compañero de equipo Koko Linares tras convertirse en campeones. / Kai Forsterling | EFE

Si hay una palabra que comparten tanto Maria Antònia Perelló, como Alexis González, como Renzo Cairús es “trabajo”: “Nos matamos, entrenamos a full y nos lo merecíamos”, celebra el capitán. “En este club puede que en algún momento no salgan las cosas, pero las ganas y el esfuerzo estarán ahí”, confirma la presidenta.

Tras una cena de equipo, una pequeña celebración entre jugadores confesada por su capitán y un emotivo recibimiento en Manacor, los pupilos de Alexis González disfrutan de un martes libre. Después, tocará hacer “borrón y cuenta nueva”, retomar la doble sesión de entrenamiento y poner su mirada en el próximo reto: ganar el sábado a Teruel. Así es el ConectaBalear Manacor y a su medida son sus logros.