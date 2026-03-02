El Toro se lleva el derbi en los postres

El tercer derbi la temporada correspondiente a la primera jornada de la fase por la permanencia en División de Honor B tampoco defraudó. El Toro y Palma ofrecieron un gran espectáculo en un partido intenso, con alternativas de ambos quinces y con un epílogo no apto para cardíacos y en el que salió victorioso el quince calvianer por 17 a 15.

El arranque del partido dejó bien a las claras que no lo tendrían nada fácil ambos quinces para obtener trys en cancha contraria dado el nivel defensivo que ambos mostraban. De hecho, los nueve primeros puntos del partido fueron anotados por El Toro, merced a tres golpes de castigo transformados por un Jalo Piña que estuvo tremendamente activo. Todo lógico teniendo en cuenta la manifiesta inferioridad que desde el pitido inicial mostraban, sobre todo en el primer tiempo, en su delantera ante un rival que tenía muy bien estudiado a su contrincante.

Pese al contundente 9 a 0 que mostraba el luminoso en el meridiano de la primera parte, el Palma sabía lo que tenía que hacer. Lejos de caer en la trampa la ansiedad, como así les pasó en el primer derbi, torpedearon las debilidades locales. Primero, acortando distancias merced a un golpe de castigo transformado por Pedro Rava. Y después, consiguiendo Franco Durán bajo palos un elaborado ensayo tras magnífico trabajo de la melé del Palma en la zona de cinco metros para marca, colocando al intermedio un justo y merecido 9 a 10.

Tras el intermedio, Gastón Battaglia movió ficha en la primera línea. La entrada del capitán Ricardo Vaquera fue clave para revitalizar al paquete delantero local, muy capidisminuido en la primera parte frente al poderío verdiblanco. Con todo, el ensayo conseguido en el arranque del segundo tiempo por parte de Julen Haurieu dejaba muy cuesta arriba la reacción local. Y más, teniendo en cuenta el tipo de partido que se estaba jugando.

Un puntapié de Jalo piña (que al final sumó 12 de los 17 puntos de su equipo) fue providencial para meter de nuevo en el partido a su equipo (12-15, minuto 54) .

Noticias relacionadas

En el tramo final del encuentro, con la expulsión temporal de Lucas Carrizo en el 84 y el alargue que tuvo el encuentro debido a las continuas interrupciones habidas a lo largo del mismo, llegó la acción clave: una infracción cometida por el Palma dio opción a El Toro a tirar a palos y empatar el partido o jugársela en una última acción desde melé. Los calvianers optaron por la segunda y más arriesgada y opción, siendo recompensada su osadía con el ensayo de Sam Williams ante la euforia de la parroquia local (17 a 15).