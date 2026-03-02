Fútbol
Las selecciones de Mallorca, protagonistas en el Interilles 2026
Las selecciones de Mallorca de fútbol fueron las grandes protagonistas en el Torneig Interilles 2026, que se ha celebrado este fin de semana en Eivissa y Formentera. En las islas pitiusas las selecciones sub-12, 14 y 16, masculina y femenina, se midieron entre sí en un ambiente festivo y muy deportivo.
La selección sub-12 masculina fue tercera
La selección de Mallorca sub-12 masculina estuvo compuesta por Alcover Mas, Marc (Campos); Bota, Alessandro (Racing Club Andratx); Estelrich Ferriol, Miquel Joan (Es Pla); García, Sergi (Urbanitzacions); Gutiérrez, Daniel (Joventut Mallorca); Kourouma, Mohamed (Sóller); Lemogo, Acange (Alcúdia); Lladó, Toni (San Cayetano); Lozano, Natalio (Poblense); Martínez, Alejandro (La Victoria), Moreno, Abraham (Marratxí); y Niagate, Moussa (Ciutat de Palma).
Mallorca sub-12 femenina, primera
La sub-12 femenina: Belzer, Francisca (Ferriolense); Binimelis, Llucia; Sastre, Martina y Torrens Reynés, Catalina (Mallorca); Campuzano, Marta (Cide); Llabrés, Caterina (Manacor); Mayol, Laura (Marratxí); Mota García, Paula (Son Sardina); Muntaner, Aina (Constància); Navarro, Julia (Murense); Ortiz, Daniela (Collerense); y Torrens, Clàudia (Urbanitzacions).
La sub-14 masculina acabó segunda en la tabla
La sub-14 masculina: Adrover, Xisco y Mendes Cunha, Diogo (Campos); Danquah, Kelvin y Usuman, Hasan (Ferriolense); Dureidou, Sambare (Santa Maria); González, Francisco (Cide); Juan, Didac (Son Caliu); Llabrés, Marcos; Silvani, Diego y Tobaldo, Thomas (Constància); Medio Mataró, Juan Alberto y Sagrera Cumplido, Berni (Ciutat de Palma); Puig Sastre, Miquel (Espanya); Vargas Marténez, Thiago (Bellver Palma); Serralta, Aleix y Debon, Arnau (Joventut Bunyola); y Palmer Sanz, Leo y Franco, Elías (San Cayetano).
La femenina sub-14 finalizó primera
La sub-14 femenina: Bauzá, Ainoa (Constància); Bonet Adrover, Aina (s’Horta); Cladera Yedro, Paula (Recreatiu Marratxí); González Guardiola, Claudia y Vélez Legro, Sofya (Mallorca International); Marce Benítez, Estela; Marce Mesquida, Julia; Mohamed Jurado, Alejandra; y Vidal Santandreu, Marta (Balears); Platel, Zulema (Manacor); Rigo Vilar, Núria (Olímpic); Rodríguez, Ainara (Penya Arrabal); Sabari Sandford, Safira (Alcúdia); Santorum Rado, Neus (San Francisco); Servera Escandell, Caterina (Atlètic Alaró); y Vives Mascaró, Irene Catalina; Zarca Granado, Julia; y Nigorra Ramírez, Lis (Collerense).
Mallorca sub-16 copó la primera posición
Y la sub-16 masculina: Acosta, Lucas (Pollença i Port); Conceiçao, Luan (Bellver ); Da Rosa, Guillermo (Es Pla); Durán, Andrés (Andratx); Fernández, Hugo; Sala, Adrián y Tous, Diego (Ciutat de Palma); Funes, Asier (Pla de na Tesa); Fuster, Xavier (Felanitx); Fuster, Alex (Calvià); Fuster, Nuc (Santa Catalina); Mulet, Sebastià (Sporting Sant Marçal); Pizá, Tomeu y Sbert, Miquel (Campos); Ramis, Pep Lluís (Binissalem); Riutort Sánchez, Miquel Angel (Petra); Rosselló, Francesc (Porto Cristo); y Ruppel, Gonzalo (Alcúdia).
Derrotas de los equipos juveniles en Honor
Paso atrás del Constància juvenil para lograr la permanencia al perder el Nàstic de Tarragona por 0-1. Los blanquinegros jugaron con Bover (Jordi Mir); Florit (Mairata), Crespí, Romero, Dimitrov, Coll, Gárdenas (Aleix Cortés), Mascaró, Marc, Ndir (Arbós) y Raúl (Ike). Por su parte, el Mallorca cayó por 3-1 con el líder Barcelona y el San Francisco también perdió al ceder un 3-0 con el Espanyol.
El fútbol femenino tuvo jornada de descanso
La Segunda y Tercera División femenina tuvieron este fin de semana jornada de descanso.
