Fútbol

Las selecciones de Mallorca, protagonistas en el Interilles 2026

El combinado mallorquín sub-12 masculino.

El combinado mallorquín sub-12 masculino. / FFIB

Jaume Vallés

Palma

Las selecciones de Mallorca de fútbol fueron las grandes protagonistas en el Torneig Interilles 2026, que se ha celebrado este fin de semana en Eivissa y Formentera. En las islas pitiusas las selecciones sub-12, 14 y 16, masculina y femenina, se midieron entre sí en un ambiente festivo y muy deportivo.

La selección sub-12 masculina fue tercera

La selección de Mallorca sub-12 masculina estuvo compuesta por Alcover Mas, Marc (Campos); Bota, Alessandro (Racing Club Andratx); Estelrich Ferriol, Miquel Joan (Es Pla); García, Sergi (Urbanitzacions); Gutiérrez, Daniel (Joventut Mallorca); Kourouma, Mohamed (Sóller); Lemogo, Acange (Alcúdia); Lladó, Toni (San Cayetano); Lozano, Natalio (Poblense); Martínez, Alejandro (La Victoria), Moreno, Abraham (Marratxí); y Niagate, Moussa (Ciutat de Palma).

Mallorca sub-12 femenina, primera

La sub-12 femenina: Belzer, Francisca (Ferriolense); Binimelis, Llucia; Sastre, Martina y Torrens Reynés, Catalina (Mallorca); Campuzano, Marta (Cide); Llabrés, Caterina (Manacor); Mayol, Laura (Marratxí); Mota García, Paula (Son Sardina); Muntaner, Aina (Constància); Navarro, Julia (Murense); Ortiz, Daniela (Collerense); y Torrens, Clàudia (Urbanitzacions).

La sub-14 masculina acabó segunda en la tabla

La sub-14 masculina: Adrover, Xisco y Mendes Cunha, Diogo (Campos); Danquah, Kelvin y Usuman, Hasan (Ferriolense); Dureidou, Sambare (Santa Maria); González, Francisco (Cide); Juan, Didac (Son Caliu); Llabrés, Marcos; Silvani, Diego y Tobaldo, Thomas (Constància); Medio Mataró, Juan Alberto y Sagrera Cumplido, Berni (Ciutat de Palma); Puig Sastre, Miquel (Espanya); Vargas Marténez, Thiago (Bellver Palma); Serralta, Aleix y Debon, Arnau (Joventut Bunyola); y Palmer Sanz, Leo y Franco, Elías (San Cayetano).

La femenina sub-14 finalizó primera

La sub-14 femenina: Bauzá, Ainoa (Constància); Bonet Adrover, Aina (s’Horta); Cladera Yedro, Paula (Recreatiu Marratxí); González Guardiola, Claudia y Vélez Legro, Sofya (Mallorca International); Marce Benítez, Estela; Marce Mesquida, Julia; Mohamed Jurado, Alejandra; y Vidal Santandreu, Marta (Balears); Platel, Zulema (Manacor); Rigo Vilar, Núria (Olímpic); Rodríguez, Ainara (Penya Arrabal); Sabari Sandford, Safira (Alcúdia); Santorum Rado, Neus (San Francisco); Servera Escandell, Caterina (Atlètic Alaró); y Vives Mascaró, Irene Catalina; Zarca Granado, Julia; y Nigorra Ramírez, Lis (Collerense).

Mallorca sub-16 copó la primera posición

Y la sub-16 masculina: Acosta, Lucas (Pollença i Port); Conceiçao, Luan (Bellver ); Da Rosa, Guillermo (Es Pla); Durán, Andrés (Andratx); Fernández, Hugo; Sala, Adrián y Tous, Diego (Ciutat de Palma); Funes, Asier (Pla de na Tesa); Fuster, Xavier (Felanitx); Fuster, Alex (Calvià); Fuster, Nuc (Santa Catalina); Mulet, Sebastià (Sporting Sant Marçal); Pizá, Tomeu y Sbert, Miquel (Campos); Ramis, Pep Lluís (Binissalem); Riutort Sánchez, Miquel Angel (Petra); Rosselló, Francesc (Porto Cristo); y Ruppel, Gonzalo (Alcúdia).

Derrotas de los equipos juveniles en Honor

Paso atrás del Constància juvenil para lograr la permanencia al perder el Nàstic de Tarragona por 0-1. Los blanquinegros jugaron con Bover (Jordi Mir); Florit (Mairata), Crespí, Romero, Dimitrov, Coll, Gárdenas (Aleix Cortés), Mascaró, Marc, Ndir (Arbós) y Raúl (Ike). Por su parte, el Mallorca cayó por 3-1 con el líder Barcelona y el San Francisco también perdió al ceder un 3-0 con el Espanyol.

El fútbol femenino tuvo jornada de descanso

La Segunda y Tercera División femenina tuvieron este fin de semana jornada de descanso.

