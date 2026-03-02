Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere mujer yateAtaque a IránMallorquines atrapados en Oriente MedioDeniegan teletrabajoVíctor MaderaPolvo en suspensión
instagramlinkedin

Vela

Pleno de oros para el RCNP en el autonómico de Optimist organizado por el CN Ibiza

Jan Palou y Lluc Bestard se adjudican la victoria absoluta en las categorías masculina y femenina

Triunfo de Miquel Llull en categoría sub 13 masculina y de Leonor Truyols en sub 11 femenina

Los representantes del RCNP en el autonómico de Optimist posan con sus medallas de oro.

Los representantes del RCNP en el autonómico de Optimist posan con sus medallas de oro. / RCNP

Maria Quetglas

Palma

El Real Club Náutico de Palma ha firmado un pleno de oros en el Campeonato de Baleares de Optimist, disputado desde el pasado jueves hasta este domingo bajo la organización del Club Náutico de Ibiza.

Jan Palou se ha adjudicado la victoria absoluta y masculina tras completar nueve regatas, en una competición que arrancó el viernes y ha reunido a 82 regatistas de 12 clubes náuticos del archipiélago, todos ellos clasificados a través de las fases insulares previas. El regatista del club palmesano ha logrado tres victorias parciales y ha cerrado el campeonato con 35 puntos.

Por su parte, Lluc Bestard ha sido tercera de la general y primera femenina, con un total de 51 puntos. Sus mejores parciales han sido un tercero y un cuarto, resultados que le han permitido situarse al frente de la clasificación femenina sub 16 y completar el doblete del RCNP en las categorías absolutas.

La gran actuación del club se ha visto completada por el triunfo de Miguel Llull en categoría sub 13 masculina y el de Leonor Truyols, en sub 11 femenina. La expedición del RCNP ha estado formada por 17 deportistas.

Noticias relacionadas

La regata ha sido puntuable para la selección de los representantes autonómicos de cara a los campeonatos nacionales de la temporada 2026. El campeonato de Baleares por equipos, incluido en el programa, no ha podido disputarse finalmente debido a la falta de viento.

TEMAS

  • RCNP
  • deportes
  • Ibiza
  • baleares
  • Club Náutico
  • Vela
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents