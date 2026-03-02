Vela
Pleno de oros para el RCNP en el autonómico de Optimist organizado por el CN Ibiza
Jan Palou y Lluc Bestard se adjudican la victoria absoluta en las categorías masculina y femenina
Triunfo de Miquel Llull en categoría sub 13 masculina y de Leonor Truyols en sub 11 femenina
Maria Quetglas
El Real Club Náutico de Palma ha firmado un pleno de oros en el Campeonato de Baleares de Optimist, disputado desde el pasado jueves hasta este domingo bajo la organización del Club Náutico de Ibiza.
Jan Palou se ha adjudicado la victoria absoluta y masculina tras completar nueve regatas, en una competición que arrancó el viernes y ha reunido a 82 regatistas de 12 clubes náuticos del archipiélago, todos ellos clasificados a través de las fases insulares previas. El regatista del club palmesano ha logrado tres victorias parciales y ha cerrado el campeonato con 35 puntos.
Por su parte, Lluc Bestard ha sido tercera de la general y primera femenina, con un total de 51 puntos. Sus mejores parciales han sido un tercero y un cuarto, resultados que le han permitido situarse al frente de la clasificación femenina sub 16 y completar el doblete del RCNP en las categorías absolutas.
La gran actuación del club se ha visto completada por el triunfo de Miguel Llull en categoría sub 13 masculina y el de Leonor Truyols, en sub 11 femenina. La expedición del RCNP ha estado formada por 17 deportistas.
La regata ha sido puntuable para la selección de los representantes autonómicos de cara a los campeonatos nacionales de la temporada 2026. El campeonato de Baleares por equipos, incluido en el programa, no ha podido disputarse finalmente debido a la falta de viento.
