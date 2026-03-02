Manacor celebra con orgullo la Copa del Rey del ConectaBalear

La Copa del Rey del ConectaBalear ya está en Manacor. El ya inolvidable equipo dirigido por Alexis González ha vivido una intensa mañana en la capital del Llevant tras su histórico triunfo del domingo en Valencia, cuando conquistó el torneo del KO al derrotar al Melilla en una final memorable (3-1).

El Ajuntament de Manacor, con su alcalde Miquel Oliver a la cabeza, ha recibido a toda la expedición en el consistorio para festejar la gesta. "Hay que disfrutar del momento", ha destacado el primer edil, que ha estado acompañado por toda la corporación municipal en un festivo acto que ha finalizado con los parlamentos de los protagonistas desde el balcón municipal para las decenas de aficionados y vecinos de la localidad que les esperaban.

Algunos aficionados recibieron al ConectaBalear en Son Sant Joan. / ConectaBalear Manacor

De hecho, la expedición ya fue recibida por algunos seguidores fieles en Son Sant Joan tras volar desde Valencia, donde ha culminado con éxito una semana para el recuerdo en la que han eliminado al Leganés (3-0) en cuartos de final, al todopoderoso Guaguas (3-2) en las semifinales y al Melilla (3-1) en la gran final.

El jugador argentino del Conectabalear Manacor, Fausto Díaz, se mostró orgulloso después de haber ganado el primer título de la historia del club "por el trabajo que se está haciendo desde hace muchos años". "Uno piensa en hacer historia, pero más allá de eso, me encanta ganar por el equipo, por la gente que comparte con nosotros todos los días, por el 'staff'' y por el trabajo que se está haciendo desde hace muchos años", explicó Díaz.

A sus 19 años, Díaz lideró con 19 puntos a su equipo en la final, aunque lo vivió con cierta naturalidad: "Simplemente estoy muy contento y lo he disfrutado. Con ganas de seguir trabajando porque hay un montón de cosas para trabajar".

Sobre el ambiente vivido en la Fonteta, con más de seis mil personas en las gradas, cientos de ellas llegadas de Mallorca, el receptor argentino lo describió como algo "inolvidable". "Ha sido increíble lo que se ha vivido estos días aquí en el estadio, la infraestructura, el gimnasio, la gente… Ha sido totalmente increíble y una experiencia inolvidable", concluyó.