Manacor, capital de Llevant y del voleibol

Aunque muchas personas se han dado cuenta ahora de que en el voleibol mallorquín hay vida más allá de Damià Seguí, es necesario reivindicar que la conquista de la Copa del Rey por parte del Club Voleibol Manacor no es flor de un día ni el efímero fruto de un fin de semana mágico en Valencia.

Para poner en contexto la magnitud de esta gesta, cuando el Son Amar del mecenas solleric empezó a devorar títulos de Superliga y Copa a inicios de los años 80, el voleibol en la capital de Llevant todavía tenía un carácter recreativo. Además, en la última década los manacorins han pasado de militar en la tercera categoría a levantar su primer título y pasear su nombre por Europa.

Ambos modelos han conducido al éxito por caminos diferentes. Del músculo financiero de Seguí, capaz de refundar hasta en tres ocasiones su proyecto y fichar a figuras de talla internacional, al club de cantera que ha generado sentimiento de pertenencia en todo el pueblo y la comarca para asaltar la élite.

Las directivas que han presidido Andreu Mesquida y ahora Maria Antònia Perelló no han estado solas. Tras el ascenso a la máxima categoría en 2018 el nombre oficial es ConectaBalear Manacor. Aunque la compañía local de telecomunicaciones ya tiene experiencia en apoyar a otras entidades y deportistas mallorquines, el binomio con el voleibol de su municipio tiene un valor añadido.

El denominador común en esta época dorada ha sido el liderazgo desde el banquillo. Si Jaume Febrer puso el nombre de Manacor en el mapa del voleibol nacional, Lluís Molada lo asentó y empezó a tutear a los históricos clubes de la Superliga. Ahora, el salto de calidad definitivo lo han puesto Alexis González y su equipo de trabajo.

Vasos comunicantes

El argentino, en su primera experiencia como entrenador, ha impregnado en el equipo el ADN ganador de su laureada carrera como líbero. Un palmarés internacional que tiene un capítulo muy especial en el Son Amar entre 2003 y 2008.

En esta ecuación también hay otro elemento que confirma la teoría de los vasos comunicantes entre Palma y Manacor. El capitán Renzo Cairús, encargado de recibir el trofeo en la Fontenta de Sant Lluís, fue reclutado por Seguí en el Can Ventura campeón del doblete en 2017.

Al tenista Rafel Nadal, su tío futbolista Miquel Àngel y la gimnasta Elena Gómez; ahora se suma el ConectaBalear Manacor, que puede y debe presumir de ser el primer club que levanta un título en la historia del deporte del municipio.