Exhibición del mallorquín Little Cash en Francia: récord, victoria y 10.800 euros al bolsillo

Little Cash, propiedad de Xisco Abellán, entrenado por Toni Ripoll y guiado por Florent Guerineau, volvió a exhibirse en su victoria de este lunes en Le Croise La Roche

En el 'Prix de Saint-Omer' firmó un crono de 1:13'3 sobre los 2.700 metros, coincidiendo con su segunda victoria del año y tercera en el país galo, para terminar batiendo su anterior récord sobre la larga distancia que tenía fijado en 1:13'9.

En esta prueba partía como uno de los principales favoritos, y no defraudó, adjudicándose los 10.800 euros que había para el ganador sobre un recorrido que disputó por primera vez desherrado.

Afincado en el grupo de cabeza durante la primera parte del recorrido, pasó a liderar la prueba cuando quedaban 1.400 metros para el final, mostrándose muy firme y competitivo. En la entrada de la última recta Little Cash término por sentenciar a su favor está victoria, aún resistiendo la embestida final de sus rivales.

Por su parte, Kito Turgot, propiedad la Cuadra Frutas És Moya, de Biel Miralles y guiado por Antoine Voisin, finalizó segundo en el'Prix de Lens', también disputado en Le Croise La Roche. En esta prueba al trote montado dominó gran parte del recorrido, aunque en los metros finales se vio superado por Katleen Reyor, marcando en meta un crono de 1:15'7.