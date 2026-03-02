Trote
Exhibición del mallorquín Little Cash en Francia: récord, victoria y 10.800 euros al bolsillo
Este éxito en el 'Prix de Saint-Omer' es el tercer triunfo del ejemplar entrenado por Toni Ripoll y que es propiedad de Xisco Abellán
Little Cash, propiedad de Xisco Abellán, entrenado por Toni Ripoll y guiado por Florent Guerineau, volvió a exhibirse en su victoria de este lunes en Le Croise La Roche
En el 'Prix de Saint-Omer' firmó un crono de 1:13'3 sobre los 2.700 metros, coincidiendo con su segunda victoria del año y tercera en el país galo, para terminar batiendo su anterior récord sobre la larga distancia que tenía fijado en 1:13'9.
En esta prueba partía como uno de los principales favoritos, y no defraudó, adjudicándose los 10.800 euros que había para el ganador sobre un recorrido que disputó por primera vez desherrado.
Afincado en el grupo de cabeza durante la primera parte del recorrido, pasó a liderar la prueba cuando quedaban 1.400 metros para el final, mostrándose muy firme y competitivo. En la entrada de la última recta Little Cash término por sentenciar a su favor está victoria, aún resistiendo la embestida final de sus rivales.
Por su parte, Kito Turgot, propiedad la Cuadra Frutas És Moya, de Biel Miralles y guiado por Antoine Voisin, finalizó segundo en el'Prix de Lens', también disputado en Le Croise La Roche. En esta prueba al trote montado dominó gran parte del recorrido, aunque en los metros finales se vio superado por Katleen Reyor, marcando en meta un crono de 1:15'7.
- Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
- Morlanes, sobre la situación del Mallorca: 'Demichelis nos hará ver que no somos tan malos como la tabla refleja
- Luna de miel con final inesperado: Siete mallorquines atrapados en Malé por los bombardeos a Irán
- Un edificio inacabado desde hace 20 años en Andratx se transformará en pisos de precio limitado para residentes
- Agentes de viajes de Baleares: se abren rutas alternativas para volver a casa tras el cierre aéreo en Oriente Medio
- Investigan la muerte de una mujer en un megayate en el puerto de Palma
- Aida Ordóñez, mallorquina que viu als Estats Units: «La gent aquí no camina: s’empra el cotxe per a qualsevol cosa»
- Un fondo de inversión compra un edificio en Palma y deja a cuatro familias al borde del desahucio