Brillante nivel de marcas en el control de Manacor

La pista de sa Torre dels Enagistes, en Manacor, acogió el pasado sábado un brillante control de marcas que dejó numerosas mejoras personales y mínimas nacionales, especialmente en las categorías sub20 y sub18. Entre los nombres propios de la jornada destacaron las hermanas gemelas Inés y Paula Lorenzo, Blanca Alzamora, Ismael Ruiz y Pedro Ximenis.

En lanzamiento de martillo, Pedro Ximenis (Pegasus) logró mejorar su plusmarca personal con un mejor intento de 45,31 metros, confirmando su progresión en la disciplina.

Las categorías sub20 y sub18 fueron protagonistas al alcanzar varias mínimas nacionales. Es el caso de las hermanas Inés y Paula Lorenzo (Claudia Troppa) en los 60 metros vallas. Inés firmó un excelente 8.70, rebajando su marca personal y consiguiendo la mínima nacional de su categoría. Paula, segunda en la prueba, paró el crono en 8.99, registro que también le otorgó la mínima.

Inés volvió a destacar en los 60 metros lisos, donde estableció un nuevo tope personal con 7.78, logrando igualmente la mínima nacional. En la misma prueba, María Matamalas (Joan Capó Felanitx) consiguió 7.83, marca que le permitió obtener el billete nacional. El vallista Ismael Ruiz (Speed Club) completó una gran actuación en los 60 metros vallas con un tiempo de 8.03, que supone marca personal y mínima nacional sub18. También el sub20 Pedro Soler alcanzó la mínima con 8.40.

Paula Lorenzo posa en Manacor. / P.Bover

Desde Ibiza, el sub20 Marc Tur (Lô Esport) mejoró su registro personal en los 400 metros lisos con 49.86. Por su parte, Iker Hernández (Siurell-Sa Sini) firmó 7.02 en los 60 lisos, tiempo que suponía mínima nacional, aunque el viento favorable de +2.4 m/s invalidó el registro. Otra de las actuaciones sobresalientes fue la de Blanca Alzamora (Diana), quien detuvo el cronómetro en 56.92, nueva plusmarca personal y mínima nacional, situándose además entre las cinco mejores del ranking sub18 del año.

En categoría sub16, Sergi Reus (AZ Sport Binisalem) confirmó sus excelentes condiciones para el salto de altura al superar el listón en 1.75 metros, quedándose a tan solo tres centímetros de la mínima exigida. En martillo sub20, Sobart Winter Semeya alcanzó los 42.24 metros.

En los 1.500 metros, el sub20 Joan Barceló Mas (S’Hostal Montuïri) registró un tiempo de 4:11.70. Las pruebas de fondo también dejaron actuaciones destacadas. En los 3.000 metros lisos femeninos, Gemma Valentina Llabrés (C.A. Palma) se impuso con 10:18.75, seguida muy de cerca por la montuirera Joana María Rigo (Lô Esport), segunda con 10:19.62. En categoría masculina, Adrián Guirado (Penya Santa Eulària) se llevó la victoria con 8:35.96, mientras que el atleta máster Víctor Muñoz Arreza (AZ Sport Binisalem) mejoró su marca personal al firmar 8:48.67.