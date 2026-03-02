Baleares, quinta de España en el Campeonato por Federaciones Edad Escolar

La Selección Balear Alevín de natación ha firmado una actuación sobresaliente en el XII Campeonato de España por Federaciones Autonómicas Edad Escolar – Natación Inclusiva CSD, disputado en Málaga del 27 de febrero al 1 de marzo, consolidándose entre las cinco mejores comunidades del país. La representación balear en categoría femenina fue cuarta con 1.252,50 puntos, muy cerca del podio, mientras que el equipo masculino logró la quinta plaza con 1.119 puntos. En la clasificación conjunta por equipos, Baleares finalizó en quinta posición con un total de 2.371,50 puntos.

La selección autonómica desplazó a Málaga un equipo formado por 21 deportistas procedentes de once clubes de las islas, reflejo del trabajo en todo el territorio. El CN Palma fue el club con mayor representación, aportando cinco nadadores, seguido del CN La Salle con cuatro. El CN Llucmajor y el CN Inca contaron con dos representantes cada uno, mientras que CN Eivissa, Rafa Nadal Club, CN Maó, CN Mallorc Swim, CN Santa Eulalia, CN Voltor Balear y MASTBAL estuvieron representados con un nadador cada uno.

En categoría masculina integraron la selección Pablo Rojo Capa (CN Llucmajor), Arnau Carrió Llabres (Rafa Nadal Club), Iancu Lupu (CN Palma), Colau Cunill Pulido (CN La Salle), Daniel Villora Núñez (MASTBAL), Rafel Pons Torrecabota (CN La Salle), Tom Kuhn (CN Mallorc Swim), Marc Carles Lozano (CN Maó), David Cardona Vega (CN Eivissa), Marc Martí Asensio (CN Palma) y Adrián Parra Hernández (CN Palma).

El bloque femenino estuvo compuesto por Daniela Rosselló Moreno (CN La Salle), Renee Álvarez Argento (CN Santa Eulalia), Sofía Galzagorry Salgado (CN Palma), Amalia Salvà Galmés (CN La Salle), Nuria Julia Vanrell (CN Llucmajor), Doa Reshatova Rashidova (CN Voltor Balear), Joana Reyes Gomila (CN Palma de Mallorca), Laura García Gelabert (CN Inca), Teresa Salas Aguiló (CN La Salle) y Adriana Pozos Santana (CN Inca).

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Mimar Serra Nicolau como jefa de equipo, acompañada por Gerard Falcó Guillem (CN La Salle), Miquel Noguera Tomàs (CN Llucmajor) y Artiz Rodríguez Álvarez (CN Eivissa) como entrenadores.

Uno de los grandes titulares del fin de semana lo protagonizó Amalia Salvà (CN La Salle), que estableció la Mejor Marca Territorial de 13 años en los 100 estilos femeninos. El equipo mostró regularidad y ambición en todas las sesiones, sumando puntos tanto en pruebas individuales como en relevos, lo que permitió mantenerse en posiciones de privilegio durante todo el campeonato.

El bloque femenino fue especialmente determinante en la clasificación final, mientras que el conjunto masculino también aportó consistencia en cada jornada. La quinta plaza conjunta confirma que Baleares compite de tú a tú con las grandes federaciones nacionales y refuerza la idea de que el trabajo de base en los clubes de las islas está dando resultados sólidos.