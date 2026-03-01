El sueño se cumple: El ConectaBalear Manacor conquista la Copa del Rey en una final inolvidable

Este ConectaBalear Manacor es para siempre. El equipo mallorquín ha conquistado la Copa del Rey al derrotar al Melilla en una final en la que ha sido superior sobre la pista de la Fuente de San Luis de Valencia (3-1).

El triunfo en cuatro sets (25-22, 25-23, 17-25 y 25-21) es el premio a la insistencia de un club que ha logrado el primer título de su historia y que en la edición pasada se había quedado con la miel en los labios al caer en el encuentro decisivo.

La afición manacorina ha disfrutado de lo lindo en las abarrotadas gradas, con 6.125 espectadores, de un éxito memorable de los Cairús, Díaz, Romaní, Kucharczyk y compañía.

El ConectaBalear Manacor es un gran ejemplo de que con recursos limitados se pueden lograr muchos éxitos. El club que preside Maria Antònia Perelló es el resultado de muchas decisiones acertadas que le han llevado a tocar el cielo del voleibol nacional en el torneo del KO.

El técnico Alexis González ha sabido liderar un grupo ambicioso y sin complejos, tal y como demostró en las semifinales tumbando al todopoderoso Guaguas, un proyecto millonario que dobló la rodilla en el tie-break frente a los de Llevant. Y este domingo, ante un Melilla que había causado una gran impresión en los cuartos y semifinales, los baleares han evidenciado personalidad en el momento en el que más lo necesitaban.

El receptor argentino Fausto Díaz, que terminó con 19 puntos, cuajó una soberbia actuación en Valencia. De inicio, el también argentino Federico Martina y el polaco Adrian Kucharczyk ejemplificaron a la perfección la igualdad de una final. Los jugadores de Melilla y Manacor respectivamente lideraron a sus equipos en un intercambio de golpes en el que las ventajas apenas eran de dos o tres puntos.

Pero el paso de los minutos asentó el juego de Manacor. El conjunto rojiblanco encontró en los remates de Fausto Díaz una fuente de anotación que obligó a Melilla a pedir el primero de los dos tiempos muertos que solicitó en el primer set. De hecho, tras el primer parón, un punto de saque de Carlos Nieves amplió la ventaja del Manacor hasta los tres puntos. El Melilla reaccionó con el liderazgo de Arthur Nath, pero el primer set iba a terminar siendo de color rojo y blanco. A pesar del parcial de 1-6 en contra, de nuevo Díaz soltó un latigazo desde la red que golpeó justo en la línea para cerrar la primera manga (25-22).

Bloqueo del ConectaBalear Manacor. / Kai Forsterling

El descanso entre sets le sentó mejor al Melilla. Con la necesidad de reaccionar, encontró en el saque de Víctor Méndez la fórmula para tomar sus primeras ventajas, pero parecía imposible frenar a Kucharczyk, que se hacía gigante para despertar a su Manacor y volver a empatar todo. Los bloqueos del polaco le permitieron retomar el control en el marcador.

Como ocurrió en el primer set, el Melilla se reenganchó con los puntos de Martina, pero no era capaz de llegar a empatar. Errores no forzados con saques y balones lejos de la pista lastraban a un Melilla a remolque de un Manacor que dejaba puntos de mérito como el toque suave de Díaz tras una finta que levantó a la Fonteta. Una vez más, tres puntos de ventaja y otro tiempo muerto melillense que no modificó el plan. El equipo manacorí tiró de solidez para sellar la segunda manga a pesar de perder hasta cuatro puntos de set y acercarse a su primer título de la historia (25-23).

En la tercera manga, el Melilla mostró su mejor versión nada más arrancar. Encontró su primera ventaja seria con un parcial de 1-7 de salida bloqueando todos los golpes de Manacor con protagonismo para un omnipresente Méndez que levantó a sus aficionados señalándose el escudo tras un punto ganador.

Eran los mejores momentos de la final para los melillenses, que aguantaron la reacción del Manacor, capaz de pasar del 3-9 al 7-9, con la pareja formada por Méndez y Martina. El español y el argentino se encargaron de que el tercer set apenas tuviera historia (17-25).

Los jugadores del ConectaBalear Manacor celebran un punto. / Kai Forsterling

A pesar del subidón melillense, el Manacor no se vino abajo y comenzó mejor el cuarto set, con los puntos de Fausto Díaz y los saques de Carlos Nieves. Sus cuatros puntos de ventaja en los primeros compases los defendió ante un Martina que intentaba sostener a Melilla con más corazón que cabeza. Tanto es así que el paso de los minutos y el aumento de la tensión favoreció a un Manacor que recuperó solidez bloqueando los intentos de su rival de manera constante.

El técnico Alexis González festeja el título con sus jugadores. / Kai Forsterling

Su fortaleza defensiva noqueaba a Melilla e impulsaba a Díaz y a Kucharczyk. Un golpe ganador del argentino y un bloqueo del polaco pusieron el 19-13 en el marcador que acercaba a Manacor hacia la Copa. Y con todo a favor, el equipo balear se dedicó a jugar de la manera más efectiva para sellar el primer título de su historia (25-21).

Ficha técnica:

3. Conectabalear CV Manacor: Nieves (14), Ribas (11), Romaní (11), Lorente (1), Flequer (líbero), Alomar (2), Díaz (19), Linares (3), Cairus (líbero), Serra (-), Tugores (2), Kucharczyk (11).

1. CV Melilla: Malaber (16), Ruiz (líbero), Méndez (10), García (1), Nath (14), Arquez (-), Rodríguez (2), Macarro (5), París (líbero), Martina (17), Álvarez (2).

Parciales: 25-22, 25-23,17-25 y 25-21.

Árbitros: Robles García y Fernández Fuentes.

Incidencias: final de la Copa del Rey de voleibol entre el Conectabalear CV Manacor y el CV Melilla disputado en la Fuente de San Luis de València ante 6.215 espectadores, récord histórico en un encuentro copero de voleibol en España.