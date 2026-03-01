La regata Pro-Rigging corona a sus campeones juveniles y sénior

La Regata Pro-Rigging, organizada por el Real Club Náutico de Palma, ha concluido este domingo en aguas de la bahía de Palma tras una jornada marcada por un viento de intensidad media y muy rolón. La veleta ha comenzado apuntando a 60 grados y ha terminado en 220, una circunstancia que ha exigido un esfuerzo adicional al Comité de Regatas y a las tripulaciones participantes para completar el programa previsto.

Entre el sábado y el domingo, el Comité ha conseguido dar 24 salidas: cinco para cada una de las clases 420 y 29er, tres para ILCA 4 e ILCA 6 y cuatro para las categorías sénior, Snipe y OK Dinghy. Las pruebas disputadas hoy han puesto el punto final a la competición, que se inició la pasada semana con la regata de Optimist y que ha reunido a un total de 240 embarcaciones entre todas las clases.

Los vencedores de esta segunda fase han sido Juan Burguera (CN Sa Ràpita), en ILCA 4 Sub 16 masculino, y Marianna Orduña (CN Cala Gamba), en femenino; Marc Femenías (CN Cala Gamba), en ILCA 4 Sub 18 masculino, y Marina Garau (CN Arenal), en femenino; Toni Truyols (CN Sa Ràpita), en ILCA 6 masculino, y Mónica Osha (Real Club Náutico de Palma), en femenino; Tom Bayliss (Hayling Island Sailing Club), en OK Dinghy; la tripulación formada por Francisco Truyols y Pablo Romero (Real Club Náutico de Palma), en 29er; Hugo Rodríguez (CN Arenal) y Diego Coronado (CM San Antonio de la Playa), en 420 masculino, y Neus Fernández y Martina Gomila (CN Arenal), en 420 femenino; y Francesc Terrasa (CN Ibiza) y Fernando Velarde (RCN Palma), en Snipe.

Imagen de una de las mangas de la jornada. / Laura G. Guerra

La entrega de premios se ha celebrado al término de la regata en la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma, con la presencia de Elena Sanz, en representación de Pro-Rigging; Jorge Forteza, comodoro del club organizador, y Cati Darder, presidenta de la Federación Balear de Vela.

Pedro Marí, director técnico de vela del Real Club Náutico de Palma, ha destacado la elevada participación y el "magnífico trabajo" del Comité de Regatas, especialmente en la jornada de cierre. Tom Bayliss, ganador en OK Dinghy, ha pedido la palabra durante la entrega de premios para felicitar a la organización por haber reunido una flota de 16 barcos de esta clase y por el desarrollo de las pruebas en el mar.

La Regata Pro-Rigging forma parte del programa de eventos de vela ligera del Real Club Náutico de Palma, junto a la Regata Audax y el Trofeo Abanca Ciutat de Palma. En ella participan deportistas de toda Baleares. El RCNP ha apostado este año por dividir la competición en dos fines de semana, separando el Optimist de las restantes clases, a fin de ofrecer un mejor servicio a las tripulaciones y aprovechar mejor los espacios disponibles en el club.