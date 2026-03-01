El Porreres perdona al Espanyol B en el descuento y cae en ses Forques

El Porreres no ha conseguido hacer buena su victoria en el derbi ante el Andratx de la semana y ha caído por la mínima ante el Espanyol B (0-1). Los de Jaume Mut han podido llevarse un punto con un penalti en el descuento, pero el guardameta 'perico' Llorenç Serred ha detenido la pena máxima.

Los visitantes han sido superiores durante todo el encuentro y el triunfo podría haber sido mayor. El encuentro ha comenzado con pocos acercamientos, pero Jan Peries ha aprovechado un error de Jorge García a la media hora de choque para colocar a placer el 0-1 en el electrónico. A raíz del gol, el filial 'perico' se ha sentido mucho más cómodo en el partido, controlando la posesión y llegando a la portería del Porreres con más peligro.

Tras el descanso, el Espanyol ha podido ampliar su ventaja con un disparo de Sander que se ha topado con el larguero. El Porreres ha respondido con una ocasión muy clara en la que Rubén de Tomás ha estado muy cerca de hacer el 1-1, pero tras el primer cuarto de hora los catalanes se han vuelto a hacer con el control. Cuando parecía que los 'pericos' tenían asegurada su victoria, un error garrafal le ha concedido un penalti en el 90 a los de Jaume Mut. Sin embargo, Llorenç Serred se ha hecho enorme bajo su portería y ha atajado el tiro de Rodri Cuenca, siendo el héroe del partido.

De este modo, el Porreres continúa en la penúltima posición con 20 puntos, a nueve de la posición de play-out, donde se sitúa el Valencia Mestalla.