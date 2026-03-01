Pedro Mayol domina en la II Pujada Coll de Femenía

La II Pujada Coll de Femenía, disputada este fin de semana en Pollença, coronó a Pedro Mayol como gran protagonista de la jornada, al imponerse tanto en la Copa de España de Montaña (CEM) como en el Campeonato de Baleares de Montaña. En la prueba, Miguel A. Campins fue segundo en la Copa CEM y tercero en el certamen balear, mientras que Carlos Perelló finalizó segundo en la clasificación autonómica. En el Tramo Cronometrado, la victoria fue para Juanjo Moll, acompañado en el podio por José Campaner, segundo clasificado. Bajo la organización de la Escudería Cosa Nord y con el patrocinio del Ajuntament de Pollença, la cita contó con una inscripción de 49 equipos.

COPA CEM

Siete equipos tomaron parte en la Copa de España de Montaña, con dominio de Pedro Mayol (Norma M20F), que se anotó todos los scratch menos la primera manga de entrenos, que fue para Miguel A. Campins (Bango BCR), segundo clasificado. El tercer cajón del podio fue para José A. López-Fombona, que dominó a placer a los mandos de su Porsche 911 GT3 y además se impuso en la Categoría 1.

Más disputadas estuvieron las siguientes posiciones. Si las mangas de entrenos fueron para Jaume Ordinas (Peugeot 205), en las de carrera se impuso Santiago Sánchez (Seat León), que finalizó cuarto, mientras que Ordinas fue quinto. Completaron la clasificación Andrés Cubero (Seat León) y Pedro Navarro (Peugeot 206).

CAMPEONATO FAIB

En cuanto al Campeonato de Baleares, Pedro Mayol repitió resultados y cerró la jornada con la victoria regional. Más disputada estuvo la segunda posición, con el mano a mano entre Carlos Perelló (Silver Car S3) y Miguel A. Campins (Bango BCR), que acabaron en este orden y separados por apenas unas décimas, a pesar del abandono por avería del primero de ellos.

Pedro Mayol, en su Norma M20F. / Miguel Ferrer

La cuarta posición y primera entre los carrozados fue para el menorquín Kike Perelló (Porsche 997 GT3), que se impuso a José M. Pons en su regreso a la competición con un Bango BR49. Sexto de la general, también en su regreso, fue Víctor Chávez (Peugeot 308 RC), por delante de Carlos Riera (Peugeot 106), Santiago Sánchez (Seat León), Pep Sastre (Demon Car CC) y Óscar Sánchez (Citroën AX), que completaron el top ten.

El Tramo Cronometrado fue la modalidad con mayor participación, con 26 equipos. Juanjo Moll–Bartomeu Florit impusieron la potencia de su Porsche Carrera GT3 para adjudicarse todas las mangas y lograr una contundente victoria. Las siguientes posiciones del podio también se mantuvieron invariables, con José Campaner–Neus Campaner (Skoda Fabia Rally2) y Nadal Galiana–Lorenzo Ferragut (Ford Escort WRC), segundos y terceros respectivamente.

A las puertas del podio, y con diferencias mínimas, se clasificaron Jaime Martorell–Kiko Ferragut (Hyundai i20 R5) y Toni Pizá–Borja Agudo (Mitsubishi Evo 5), cuarto y quinto. En un auténtico pañuelo se resolvieron las siguientes posiciones, ocupadas por Miquel Marquet–Jorge Gallego (Peugeot 205 Rally), Juan M. Ordinas–Carmen Ordinas (Mitsubishi Lancer Evo 7) y Javier Matías–José Vte. Torres (Ford Sierra Cosworth), separados por apenas un segundo. Cerraron el top ten Jaime Carbonell–Bárbara Sastre (Renault Clio 3) y Sergio Ramón–Juan A. Truyols (R-11 Turbo).

Poco que contar en las restantes categorías, que contaron con un único equipo inscrito. En Regularidad, victoria para Raúl y Nerea Mingorance (Fiat Coupé); en Regularidad Sport, para David Montero–Sandra Marí (Renault GT Turbo); en Single Sport, para Andreu Truyol (Seat 127); y en Drift, para Kevin Morlà (BMW E30).