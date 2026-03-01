Izan Guevara se queda a 99 milésimas de la victoria en el Gran Premio de Tailandia

Sensacional inici de temporada del mallorquín Izan Guevara. El piloto de Pramac Yahama ha finalizado segundo en el Gran Premio de Tailandia de Moto2, a solo 99 milésimas del español Manuel González (Kalex) en el circuito 'Chang Internacional', en una prueba en el que por dos veces vio bandera roja.

Guevara sorprendió en la salida al autor de la 'pole position', el australiano Senna Agius (Kalex), pero en la tercera curva del trazado se fue demasiado largo y ese error lo aprovecharon Daniel Holgado (Kalex), Iván Ortolá (Kalex) y el propio Agius, para superarlo.

Daniel Holgado intentó aprovechar esos instantes iniciales para pegar un fuerte tirón y romper un grupo que de rodar de manera compacta podía generar no pocos problemas, y enseguida logró 'estirar' a los pilotos de cabeza de carrera.

Antes de cumplirse la primera vuelta el 'rookie' de la categoría, el subcampeón mundial de Moto3 en 2025, el español Ángel Piqueras (Kalex), se fue por los suelos en la curva cinco. En la tercera vuelta Daniel Holgado ya contaba con una ventaja de casi medio segundo sobre Iván Ortolá, mientras que Senna Agius era superado por Izan Guevara y el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

Al comienzo de la siguiente vuelta el hispano-colombiano David Alonso (Kalex) se cayó en la curva diez y se vio arrollado por Senna Agius y Filip Salac, lo que motivó que se activase el protocolo de seguridad y la carrera se detuviese con bandera roja para que el piloto pudiera ser atendido.

David Alonso, que pareció perder por unos instantes el conocimiento, tuvo que ser evacuado, consciente, por las asistencias médicas del trazado, mientras todos los pilotos entraban en sus talleres después de haber completado tres vueltas al trazado, que obligaba a hacer una salida en el orden existente en ese momento de la prueba.

El campeón del mundo de Moto3 en 2024 fue atendido en la clínica del circuito, en donde, tras realizarse las pruebas pertinentes, no se detectó ninguna fractura, salvo los hematomas inherentes al fuerte golpe que había sufrido. Daniel Holgado lideró la tercera vuelta, por delante de Iván Ortolá, Senna Agius, Izan Guevara y Manuel González en las cinco primeras posiciones, si bien Agius y Salac tendrán que hacer la segunda salida desde la calle de talleres al no finalizar la tercera vuelta de la primera carrera, para completar un total de 11 vueltas.

Holgado no falló en la segunda salida, en la que se llevó tras su estela a Iván Ortolá e Izan Guevara, quien no tardó en superar a éste para ponerse segundo. Mientras, en la curva tres del trazado, se fueron por los suelos Sergio García Dols (Kalex) y el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro), lo que forzó una nueva bandera roja al no poder levantarse del suelo ninguno de los dos, que tuvieron que ser evacuados en camilla del circuito.

Tanto García Dols como Lunetta fueron trasladados hasta la clínica del circuito, sin que se supiese el alcance real de sus lesiones al término de la carrera de Moto2. Una nueva salida, la tercera, se iba a tener que poner en marcha, esta vez para completar una carrera de sólo siete vueltas, con el mismo orden que se produjo en la segunda salida.

Y una vez más Daniel Holgado se puso líder de la carrera a las primeras de cambio, aunque Izan Guevara le superó en la curva dos, mientras que en la siguiente se caía el estadounidense Joe Roberts (Kalex). Guevara intentó consolidar el liderato de la carrera por delante de Holgado y del subcampeón del mundo de 2025, el español Manuel González (Kalex), con Iván Ortolá y Collin Veijer tras ellos.

Un nuevo percance se produjo en la curva nueve, protagonizado por el español José Antonio Rueda (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2025, y el neerlandés Zonta Van der Goorbergh (Kalex). Izan Guevara aguantó en cabeza de carrera, perseguido por González, que superó a Holgado y Ortolá, pero sin lograr una distancia que pudiera consolidar su liderato, aunque daba una ventaja a ese cuarteto de más de un segundo sobre su inmediato perseguidor, el grupo encabezado por Collin Veijer y Alonso López (Kalex). Guevara y González consiguieron unos metros de ventaja sobre Holgado y Ortolá, los suficientes como para optar en solitario a la primera victoria de la temporada.

González supo esperar el momento propicio a dos vueltas del final para superar a Guevara, quien aunque intentó pelear hasta el final por la victoria. No pudo con su rival y se tuvo que conformar con la segunda posición, por delante de Daniel Holgado. La cuarta plaza fue para Iván Ortolá, seguido por Collin Veijer, Celestino Vietti, Alonso López, Daniel Muñoz, Deniz Öncü y Ayumu Sasaki en las diez primeras posiciones.