Esperança Cladera y José Ángel Pinedo, subcampeones en los Campeonatos de España S’Hort Track

Éxito del atletismo mallorquín en los Campeonatos de España S’Hort Track, disputados en el velódromo Lluís Puig de Valencia. Esperança Cladera (Diputación de Valencia) y José Ángel Pinedo (Fent Camí Mislata) se proclamaron subcampeones de España en 200 metros y lanzamiento de peso, respectivamente, mientras que Ivana Peralta logró la medalla de bronce en los 200 metros. Además, disputaron las finales de sus pruebas el menorquín Sebastià Pons, Dani Castilla, Daniela García Tena y Carmen Marco.

La atleta de Muro, Esperança Cladera, firmó un campeonato brillante. Marcó el ritmo desde las eliminatorias con 23.28 (mejor marca personal), corrió las semifinales en 23.90 y fue segunda en la final con 23.32, donde solo fue superada en los últimos metros por Alba Borrero (FC Barcelona), ganadora con 23.22. En esa misma final, la palmesana Ivana Peralta (Scorpio Zaragoza), registró 24.21, que le valió el tercer puesto, tras haber corrido en eliminatorias en 23.82 (MMP) y en semifinales en 23.22.

También fue finalista con ficha balear en los 200 metros, la valenciana Carmen Marco (Diputación de Valencia), segunda en la final B con 23.86. En primera ronda firmó 23.69 (MMP) y en semifinales, 23.84.

En los 200 metros masculinos, Sebastià Pons (AA Catalunya) disputó la final B y fue octavo con 21.81, después de marcar 21.41 (MMT) en eliminatorias y 21.58 en semifinales.

En lanzamiento de peso, José Ángel Pinedo, ganador en la final del Campeonato de España de clubes, se colgó esta vez la plata con un mejor intento de 18.51, solo superado por Miguel Gómez, vencedor con 19.07.

La calvianera Daniela García Tena (New Balance), habitual aspirante al podio, fue cuarta en la final de 800 metros. Peleó por la plata hasta la última curva, donde cedió posiciones y cruzó la meta en 2:02.36, su mejor marca del año.

En 60 metros vallas hubo doble representación mallorquina. Dani Castilla alcanzó la final tras correr en 7.81 en primera ronda y 7.83 en semifinales, para finalizar séptimo con 7.97. Carlos Oses, por su parte, registró 8.05 en eliminatorias y 7.97 en semifinales, marca que no le permitieron acceder a la final.

En los 60 metros lisos femeninos, Francisca Segura (Speed Club), con 7.56, y Nuria Muntaner, con 7.59, no superaron las eliminatorias. En los 200 metros, Nuria Muntaner fue descalificada tras pisar la línea, mientras que Teresa Ribas se retiró por lesión en los 400 metros.

Cabe destacar la presencia del grupo de entrenamiento de Juan Sancha, que contó con seis representantes en los Nacionales de Valencia: Francisca Segura, Nuria Muntaner, Teresa Ribas, Esperanza Cladera, Carmen Marco y Sebastià Pons.