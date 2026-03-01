Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mallorquines atrapados en Oriente MedioAtaque a IránVictor MaderaMartín DemichelisPaco Garrido
instagramlinkedin

Fútbol | Segunda RFEF

El Andratx naufraga en Olot y se hunde en el descenso

Los 'gallos' caen por 3-0 en su visita a los catalanes, que se llevaron los tres puntos con un hat-trick de su delantero Enri

Nacho pugna la pelota con Pau González, el jugador del Olot.

Nacho pugna la pelota con Pau González, el jugador del Olot. / Olot

Sergi Prohens

El Andratx se complica seriamente su estancia en la Segunda RFEF la siguiente temporada. Los de José Contreras no han tenido opción en su visita al Olot y han caído por 3-0 con un hat-trick de Rubén Enri, el delantero del cuadro catalán. El duelo se le ha puesto muy cuesta arriba a los mallorquines a los 20 minutos, encajando dos goles muy tempraneros.

El primero ha llegado en el 2', en una acción de estrategia con la participación de Victor Maffeo (hermano del mallorquinista Pablo Maffeo). Y el segundo golpe ha llegado en el 19', con un buen contraataque iniciado por Pau Salvans que Enri, con un gran control orientado, ha culminado para marcar el 2-0 y poner tierra de por medio muy pronto.

Los 'gallos' se han marchado al descanso sin apenas haber amenazado la porteria contraria ante un Olot que tenía el choque encarrilado con muy poco. Tras el paso por vestuarios, a pesar del intento de José Contreras por modificar la dinámica del encuentro, todo ha continuado igual. Los catalanes seguían teniendo las más claras y han terminado sentenciando con el tercero de Enri, que ha mandado a la red un balón suelto tras un disparo al palo de Salvans.

Noticias relacionadas y más

De esta manera, el Andratx se hunde en el descenso con 23 puntos, quedando a seis de la posición de play-out, que la ostenta el Valencia Mestalla. El equipo 'gallo' sigue sin levantar cabeza tras su derrota en el derbi del domingo pasado ante el Porreres (1-2) y acumula siete derrotas en los últimos ocho encuentros.

TEMAS

  • Olot
  • deportes
  • CE Andratx
  • Segunda RFEF
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents