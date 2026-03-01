El Andratx naufraga en Olot y se hunde en el descenso

El Andratx se complica seriamente su estancia en la Segunda RFEF la siguiente temporada. Los de José Contreras no han tenido opción en su visita al Olot y han caído por 3-0 con un hat-trick de Rubén Enri, el delantero del cuadro catalán. El duelo se le ha puesto muy cuesta arriba a los mallorquines a los 20 minutos, encajando dos goles muy tempraneros.

El primero ha llegado en el 2', en una acción de estrategia con la participación de Victor Maffeo (hermano del mallorquinista Pablo Maffeo). Y el segundo golpe ha llegado en el 19', con un buen contraataque iniciado por Pau Salvans que Enri, con un gran control orientado, ha culminado para marcar el 2-0 y poner tierra de por medio muy pronto.

Los 'gallos' se han marchado al descanso sin apenas haber amenazado la porteria contraria ante un Olot que tenía el choque encarrilado con muy poco. Tras el paso por vestuarios, a pesar del intento de José Contreras por modificar la dinámica del encuentro, todo ha continuado igual. Los catalanes seguían teniendo las más claras y han terminado sentenciando con el tercero de Enri, que ha mandado a la red un balón suelto tras un disparo al palo de Salvans.

De esta manera, el Andratx se hunde en el descenso con 23 puntos, quedando a seis de la posición de play-out, que la ostenta el Valencia Mestalla. El equipo 'gallo' sigue sin levantar cabeza tras su derrota en el derbi del domingo pasado ante el Porreres (1-2) y acumula siete derrotas en los últimos ocho encuentros.