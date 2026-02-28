El Poblense deja el liderato en manos del Sant Andreu

El Poblense comienza a perder fuelle. El conjunto blaugrana deja en manos del Sant Andreu el liderato del grupo, que puede escaparse a tres puntos si vence al Atlètic Lleida este domingo a las 18 horas. Los de Troya han caído 2-0 en su visita al estadio del Castellón B, aunque tuvieron oportunidades para empatar el encuentro.

El bache del Poblense ha llegado. Los rivales comienzan a tapar sus virtudes y explotar sus defectos, que son pocos, y atraviesan un momento delicado. Con esta derrota suman su cuarto partido seguido sin ganar y por eso los rivales directos por el ascenso se le acercan. El Sant Andreu puede sacarle puntos a los mallorquines y el Atlético Baleares si consigue la victoria solo estaría un punto detrás de ellos.

El Castellón B golpea primero

Fue un partido disputado con varias ocasiones, pero los de Troya han bajado su nivel de eficacia. Nofre tuvo la primera con un disparo, que rechazó el portero local. Sin embargo, el Castellón B golpeó primero. Nico avisó y Jorge Domingo marcó el primer tanto del encuentro tras una picadita a Sabater en el 20.

Tocó rehacerse y los mallorquines lo consiguieron por momentos. Penyafort desaprovechó un mano a mano que sacó Sergi Torner. Respondieron los locales con una contra en la que Jacobo erró el tiro y se marcharon 1-0 al descanso.

Torner evita el empate

Tras la salida de los vestuarios, los dos conjuntos dejaron pocos espacios y las oportunidades tardaron en llegar. El cansancio, que influyó, avivó el choque. A la salida de un córner el Poblense pudo ponerse por delante, pero Torner otra vez salvó al Castellón B.

Los de Troya se volcaron para conseguir sumar y quienes lo aprovecharon fueron los locales. Sabater con el pie paró un disparo peligroso, pero en la siguiente llegada sentenciaron el encuentro. Dennis disparó al palo y Segura marcó el segundo. El Poblense debe rehacerse cuanto antes si quiere seguir discutiendo el liderato. La semana que viene visitan el campo del Atlètic Lleida con la intención de volver a la senda de la victoria.