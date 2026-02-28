El Palma Futsal se queda con las ganas ante el líder

El Palma Futsal se quedó con las ganas ante ElPozo en un partido marcado por los errores no forzados en la pista del líder. La falta de contundencia en las áreas ha penalizado a los mallorquines, que han dejado escapar una gran oportunidad en el Palacio de los Deportes de Murcia (4-3).

Los de Ciutat lucieron su tercera equipación, una elástica que, aunque habitualmente está reservada para los porteros, cobró un protagonismo especial con motivo de la víspera del Dia de les Illes Balears. El diseño, inspirado en los colores de la bandera balear, incluye los nombres de todos los municipios de les Illes, simbolizando la unión y el compromiso del club con cada rincón del archipiélago, una identidad que el Illes Balears Palma Futsal defiende con orgullo en cada rincón de la geografía nacional.

El partido arrancó con un Palma mandón. Apenas transcurridos dos minutos, Mario Rivillos puso en pie al banquillo visitante tras recibir un buen pase de Carlos Barrón, girarse ante su defensor y batir a Edu Sousa con un zurdazo (0-1). El líder reaccionó aprovechando el balón parado y la poca contundencia de la defensa balear. Primero, Adri Rivera con un disparo lejano (1-1). Poco después, Dener le dio la vuelta al marcador tras una jugada de estrategia (2-1).

A pesar de ver cómo ElPozo Murcia remontaba el tanto inicial de Rivillos, los de Antonio Vadillo no perdieron la cara al partido. Antes del descanso, una espectacular triangulación de seda entre Fabinho y Machado permitió al cierre batir a Edu y devolver las tablas al electrónico (2-2). El Illes Balears Palma Futsal pudo marcharse con ventaja, pero el poste repelió un gran disparo de Alisson justo antes del descanso.

La reanudación no fue fácil para los baleares. Tal y como sucedió en la primera mitad, el Illes Balears Palma Futsal encajó dos goles casi consecutivos que cambiaron el signo del encuentro. Los de Josan González volvieron a adelantarse por mediación de César (3-2). Poco después, David Álvarez anotaba el 4-2 que ponía el partido muy cuesta arriba. Entre medias, la polémica hizo acto de presencia con una falta de Ricardo sobre Lucão que el Palma solicitó revisar en el VIR al entender que era una ocasión manifiesta de gol, aunque los colegiados mantuvieron su decisión inicial: falta y amarilla para el canterano de ElPozo.

Vadillo movió ficha introduciendo a Dennis para buscar la superioridad en ataque. La insistencia balear obtuvo su premio a falta de seis minutos del final, cuando Marcel cometía la sexta falta murciana. Fabinho, infalible desde los diez metros, ejecutó para creer en la remontada (4-3). Los últimos minutos fueron un asedio total del Illes Balears Palma Futsal, pero el acierto de la defensa local y la ansiedad de los mallorquines jugaron en contra.

Alisson tuvo el empate en sus botas en los últimos suspiros tras una jugada embarullada, pero la defensa de ElPozo sacó el balón bajo palos de forma casi milagrosa. Ernesto también acarició la escuadra con un disparo final. El pitido final certificó una derrota amarga en pista del líder, pero con una lectura positiva: faltó muy poco para volver a Palma con puntos en la pista del líder.

FICHA TÉCNICA

ElPozo Murcia Costa Cálida: Edu, Bebe, Marcel, Ricardinho y Rafa. También jugaron: Ricardo, Adri Rivera, Dener, David Álvarez, César y Messeguer.

Illes Balears Palma Futsal: Carlos Barrón, Macharo, Ernesto, Mario Rivillos y Fabinho. También jugaron: Charuto, Lucão, Lin, Piqueras, Alisson, David Peña, Mateus Maia y Dennis.

Goles: 0-1, Rivillos (min. 2); 1-1 Adri Rivera (min. 6); 2-1 Dener (min. 11); 2-2 Machado (min. 13); 3-2 César (min. 22); 4-2 David Álvarez (min. 26); 4-3 Fabinho (min. 34).

Árbitros: Juan José Cordero y Pedro Antonio Carrillo. Mostraron tarjeta amarilla a Mateus Maia, Fabinho, Rivillos y Miguel Llansola, del Illes Balears Palma Futsal, y a Marcel y Ricardo, del ElPozo Murcia FS.

Pabellón: Palacio de los Deportes de Murcia. 2.500 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 20 de la Primera División.