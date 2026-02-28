El ConectaBalear Manacor da la campanada y se mete en la final de la Copa del Rey

El ConectaBalear Manacor ha dado la campanada en Valencia. El conjunto mallorquín ha logrado meterse en la final de la Copa del Rey tras vencer al todopoderoso Guaguas en un tie-break de infarto (2-3).

Fue un encuentro vibrante y muy parejo, lleno de intensidad y cambios de ritmo. Ambos equipos mostraron gran nivel ofensivo y defensivo, intercambiando la ventaja en cada set, hasta llegar a un tie-break emocionante que se decidió por apenas dos puntos en el Pabellón de la Fuente de San Luis. Un éxito más del grupo que dirige Alexis González, que ha demostrado mucha personalidad en uno de los momentos importantes de la temporada.

Los de Manacor esperan rival en la final, prevista este domingo a las 17.30 horas, entre el ganador de la semifinal entre el Cisneros La Laguna y el Melilla. Será una oportunidad de oro para conquistar el primer título de la historia.

La afición del ConectaBalear Manacor anima a su equipo en Valencia. / ESVOLEY.ES

El primer set empezó parejo, con intercambio constante de puntos y un gran ataque por parte de ambos equipos. El Manacor efectuó una buena recepción y tirando de bloqueo, cogió la delantera. El final de set la tensión se hizo notar llegando al 22-22, pero con mayor efectividad en los últimos ataques, los de González inclinaron el marcador a su favor y cerraron el set 23-25.

El ConectaBalear tomó las riendas del segundo set desde los primeros compases. Con un buen servicio y ataque, el ConectaBalear se despegó, al contrario de Guaguas, cuyos errores en saque les castigaron. Aunque los de Camarero intentaron reaccionar con bloqueos, el ataque manacorí no dio tregua, poniendo entre las cuerdas la recepción local y cerrando 20-25.

Los jugadores del ConectaBalear celebran un punto en Valencia. / ESVOLEY.ES

El tercer set comenzó parejo, con intercambio de puntos y buenas intervenciones en ataque por parte de ambos. No fue hasta el 19-19 cuando Guaguas logró despegarse con mayor fuerza en bloqueo. Con mayor efectividad ofensiva, los locales se hicieron con el set 25-20.

El cuarto set comenzó con buen ritmo y cierta paridad, pero los locales lograron tomar ventaja con su ataque. Los manacorins intentaron reaccionar pero Guaguas impuso su potencia ofensiva ante los problemas de recepción del rival. Finalmente Guaguas cerró 25-22. El tie-break fue intenso y parejo, con intercambio constante de puntos. En los últimos instantes, los locales lograron mayor consistencia y cerraron 15-13, llevándose la victoria.

FICHA TÉCNICA:

C.V. GUAGUAS: Ramos M., De Amo M., Bruno N., Juantorena O., Souza F., Mendes H., Larrañaga U (L). También jugaron: Rousseaux T., Almansa J., Colito A., Diedhiou J.P.

CONECTABALEAR CV MANACOR: Kucharczyk A., Lorente R., Díaz F., Romaní G., Nieves C., Ribas A., Cairús R (L). También jugaron: Flequer P., Linares J.L., Serra M.

PARCIALES: 0-1 (23-25), 0-2 (20-25), 2-1 (25-20), 2-2 (25-22), 2-3 (15-13)

COLEGIADOS: David Fernández Fuentes y Francisco J. Pedrosa López.