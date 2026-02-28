Cinco jugadores del Manacor se ejercitan con el Granada

Cinco jugadores del fútbol base del CE Manacor están a prueba en el Granada CF. El club manacorí ha comunicado su satisfacción en que varios de sus efectivos se estén ejercitando en «uno de los mejores clubes de España». Los futbolistas son Iker Vives y Truco, que entrenan con el conjunto del juvenil A; Morales con el juvenil B; y Miquel Estrany y Anibal que lo hacen con el cadete A de la entidad andaluza.

Sampol y Pizá ganan con España sub-16

La jugadoras mallorquinas Ágata Pizá y Abril Sampol se han proclamado campeonas del Torneo Desarrollo UEFA con la selección española sub-16 femenina de fútbol. Las futbolistas del Mallorca Internacional, líder del grupo balear de la Tercera División, han tenido una gran participación en el combinado español. Abrieron la competición siendo titulares ante EEUU a la que ganaron por 2-0 con uno de los goles de Pizá; en la segunda jornada empataron ante Inglaterra, jugando toda la segunda mitad; y en el último partido, vencieron a Dinamarca también teniendo bastante participación.

Esta tarde se juega el Binissalem-Constància

Décimo cuarta jornada en la Tercera División balear: hoy sábado, Alcúdia-Mallorca B (16:30 horas), Felanitx-Mercadal (16:30), Binissalem-Constància (16:30), Son Cladera-Platges de Calvià (17:00), Collerense-Inter Ibiza (17:00), Portmany-Cardassar (17:00) y Rotlet Molinar-Llosetense (17:30); y mañana domingo, Peña Deportiva-Manacor (12:00) y Santanyí-Formentera (13:00).

Derbi entre el Atlético Rafal y el Ferriolense

La jornada en la División de Honor es: hoy sábado, Alaró-Recreativo La Victoria (16:30), Inter Manacor-Arenal (17:00), Son Verí-Platges de Calvià B (17:30) y Atlético Rafal-Ferriolense (18:00), Pòrtol-Alcúdia B (16:30) y Sant Jordi-Sineu (17:00). Ya jugados Serverense-Santa Catalina Atlético, Campos-Esporles y Andratx B-Sóller (20:00).

El Porto Cristo visita Es Revolt de Montuïri

En Preferente, la jornada es: hoy sábado, Cade Paguera-Can Picafort (17:00), Athlètic Montuïri-Porto Cristo (17:00), La Unión-Collerense B (17:00) y Espanya-Pla de na Tesa (18:00); y mañana domingo, s’Horta-Xilvar (16:30), Santa Maria-Son Sardina (17:00) y Petra-Calvià (17:00). Ya jugados Pollença i Port-Algaida y Consell-Murense (20:30).

Duelo vital para el Constància juvenil

En la División de Honor juvenil, hoy sábado, Constància-Gimnàstic de Tarragona (16:00); y mañana domingo, Barcelona-Mallorca (17:00) y Espanyol-San Francisco (17:00).

Jornada de descanso en féminas

Los equipos de Balears de la Segunda y Tercera División femenina tienen jornada de descanso. Reanudarán la competición el siguiente fin de semana en los que será ya la recta final de sus respectivos campeonatos de Liga.

Acuerdo entre la FFIB y la Fundació Sa Nostra

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y la Fundació Sa Nostra han formalizado un acuerdo de colaboración que consolida el compromiso conjunto de ambas entidades con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la transmisión de valores a través del deporte. Este acuerdo supone un paso adelante en la apuesta por el fútbol como herramienta de transformación social, reforzando iniciativas que sitúan a las personas en el centro y que utilizan la práctica deportiva como vehículo de integración. n