El Azulmarino se divierte en un Son Moix entregado

La fiesta del Día de las Islas Baleares ha llegado un día antes a Son Moix. El Azulmarino Mallorca venció 95-61 al Bosonit Unibasket sirviendo un espectáculo de baloncesto a los más de 2.700 asistentes en el Palau d'Esports de Son Moix. Además, el club aprovechó la especial jornada para rendir homenaje a los clubes femeninos baleares y a sus jugadoras ofreciendo un recuerdo imborrable.

Marta García, ante la atenta mirada de los aficionados, ganó el saque inicial que daba inicio a la vigésimo segunda jornada de Liga Challenge. El electrónico lo estrenó la sevillana a pase de Alba Torrens. Las logroñesas desde el inicio impusieron un ritmo alto al que Azulmarino supo contestar y sobrepasar. Bosonit Unibasket combinó velozmente para intentar acercarse a un resultado que se iba ensanchando por la fortuna de las jugadoras de Azulmarino, entre ellas la de Amaiquén Siciliano que, con dos triples consecutivos, cerró sobre la bocina el primer parcial 24-18.

Para el siguiente capítulo, Gedna Capel inició el aplastante cuarto. Bosonit desistió de los intentos de entrar al área rival y recurrió a sus tiradoras exteriores, sin embargo, una muy atenta Carmen Grande frenó varios ataques de las contrincantes para entrar en contraataque y finalizar a placer. Con el transcurso del tiempo, la intensidad continuaba siendo máxima. Las mallorquinas vivieron sus instantes más dulces un par de minutos antes de partir hacia vestuarios, en donde consiguieron ampliar la distancia y complicar a las de Logroño recortar los 18 puntos (49-31) que finalmente las separaban al pitar el descanso.

Son Moix registró una gran entrada para el partido. / Azulmarino Mallorca

Tras el receso, Azulmarino prolongó el buen momento que había vivido anteriormente. Kika Rakovic respondió ante los ataques rivales con varios puntos de calidad anotados. Largas posesiones y jugadas de pizarra ejecutadas a la perfección marcaron el parcial de Azulmarino, que a falta de varios segundos para poner fin a la tercera entrega, se consagró 30 puntos arriba de Bosonit Unibasket, yéndose a los últimos 10 minutos del partido 80-50.

Las jugadoras del Azulmarino posan con las más pequeñas en Son Moix. / Azulmarino Mallorca

El encuentro y la fiesta no podían concluir sin la anotación de la capitana Maria España Almendro que con un tiro desde los 6 '75 metros asombró a los presentes e inició la recta final. Azulmarino mediante movimientos lograron crear espacios para circular la pelota y desorientar a las visitantes, logrando que éstas cometan faltas y seguir puntuando. A falta de 3 minutos para concluir el encuentro, la irlandesa Enya Maguire debutó con la elástica azulona y tuvo oportunidad de aumentar el resultado, pero el tiro sobre la bocina salió desviado y el electrónico estableció el 95-61 final.

Antuña: "El ambiente en Son Moix ha sido tremendo"

Tras el encuentro, el técnico Alberto Antuña declaró: “Estoy muy contento por conseguir otra victoria. El ambiente en Son Moix ha sido tremendo, ha dado gusto jugar y ver la cantidad de niñas representantes de la isla disfrutando. La mayor victoria de hoy es que Azulmarino está creando ese sentimiento de querer venir a ver el equipo y el apoyo al baloncesto femenino”.

El entrenador elogió el trabajo del rival y se enorgulleció al firmar otra victoria sobre los 90 puntos: “Bosonit es un muy buen equipo, seguro que estará en el Play-off. Volver a meter 95 puntos, llevamos desde enero sin bajar de los 90 puntos, jugando con el 'roaster' completo nos invita al optimismo para seguir trabajando. El director técnico afirmó también estar centrado en la próxima cita del conjunto mallorquín, el próximo jueves a las 20:30 horas ante el Unicaja Mijas en Málaga.

Ficha técnica:

Azulmarino: Enya Maguire (0); A. Bulgak (19); A. Siciliano (11); C. Grande (10); M. Aviñoa (0); K. Rakovic (11); M. García (19); I. Mbulito (1); M. E. Almendro (3); G. Capel (7); J. Asinde (6); A.Torrens (8)

Bosonit: M. Alonso (6); C. Aldecoa (6); N. Padrosa (8); E. Florez (2); I. Losada (2); L. Van Schaik (14); C. Sañudo (0); H. Forster (7); M. Llorente (4); T. Sedláková (12)

Árbitros: Alexis Fuentes Magarzo y Bernat Verdejo Fernández.

Noticias relacionadas

Parciales: 24-18 / 25-13 / 31-19 / 15-11