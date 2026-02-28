Abiertos los primeros rocódromos homologados de Mallorca
Las nuevas instalaciones permitirá abrir la puerta a la organización de competiciones en la isla
EP
El Consell de Mallorca ha inaugurado en el polideportivo Sant Ferran de Palma dos rocódromos pioneros, uno de velocidad y otro de dificultad, los primeros homologados de carácter permanente en la isla para competiciones, en un acto que ha contado con la participación del escalador internacional Erik Noya.
Las nuevas instalaciones, promovidas por el Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, buscan ampliar la oferta pública para la práctica de la escalada, hasta ahora limitada principalmente al ámbito privado.
El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado que el equipamiento permitirá abrir la puerta a la organización de competiciones en Mallorca en una disciplina con déficit de infraestructuras.
15 metros de altura
El rocódromo de dificultad cuenta con 15 metros de altura y siete metros de desplome, mientras que el de velocidad alcanza también los 15 metros con cinco grados de inclinación.
Según el director del proyecto arquitectónico, Daniel Ariño, ambos muros han sido diseñados para poder utilizarse y visualizarse de forma simultánea sin interferencias desde una posición central.
Durante la inauguración se celebró una exhibición en ambos muros, con la participación de Noya y de una decena de jóvenes escaladores mallorquines del grupo de tecnificación de la Federació Balear de Muntanya i Escalada.
El Consell ha anunciado que, de marzo a junio, los clubes de la isla podrán solicitar el uso gratuito de las instalaciones para probarlas.
Noya, subcampeón mundial en 2021 y 2025 y medallista europeo en 2024 en la modalidad de velocidad, ofreció además una clase magistral a los deportistas asistentes y subrayó el espíritu de compañerismo que caracteriza a la escalada, un deporte que suma en Mallorca más de un centenar de clubes federados.
