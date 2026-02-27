El Toro y el Palma Rugby Unión, un derbi de necesidades

Acabada la primera fase en División de Honor B, El Toro y Palma Rugby Unión ya saben lo que les toca: eludir las dos últimas plazas para evitar la pérdida de categoría. Tras un primer tramo de competición que dejó bien a las claras su situación deportiva, llega la hora de la verdad para ambos quinces.

El caprichoso calendario de competiciones los vuelve a emparejar. Será en Son Caliu este sábado a las 18:30 horas. Y con los puntos en juego, capitales de cara a eludir la pérdida de categoría. Con todo, en la previa de esta confrontación, ambos clubes apuestan por el buen ambiente y deportividad que ya se pudo ver en el primer tramo de competición, con un lleno espectacular como nunca se había visto en Son Caliu.

Santos García-Moris de El Toro RC y Marcelo Carballo ‘Colo’ del Palma RU se vieron las caras en la previa del partido para Diario de Mallorca. Sabedores de la trascendencia de los puntos en juego, tienen claro que de cinco equipos que disputan la permanencia, solo quedarán tres. "Aparte de los puntos, nos jugamos el futuro del club. Creo que todo el mundo va a tomar responsabilidad de ello – afición y jugadores – para obtener la permanencia sin problemas", responde tajante Santos García por parte del decano del rugby balear.

En lo que se refiere al Palma RU, ‘Colo’ reconoce que les ha costado ‘mucho’ adaptarse a la nueva categoría. "El cambio físico, de ritmo … nos ha costado adaptarnos. Cada partido ha sido un aprendizaje, y para este tramo de la competición, en el que los puntos importan más, estamos más preparados", comenta.

Marcelo Carballo, del Palma, y Santos García Moris, de El Toro, posan para este diario. / Tony Tenerife

Precedentes de máxima igualdad

En la primera vuelta, el marcador en la ida fue de 36 a 12. Un triunfo que replicó el Palma en la vuelta jugada en el Germans Escales con la lluvia como incómodo protagonista y que se saldó con un agónico triunfo local (26-23). Un balance equilibrado para dos quinces que saben de la importancia para el maltrecho rugby balear que supondría la permanencia de ambas entidades en la categoría. "Todo son beneficios con los dos en la misma categoría, y más con el movimiento de aficionados que hay cuando nos enfrentamos en liga", afirma Santos. ‘Colo’ lo refrenda: "Sería espectacular".

Cinco equipos para dos plazas de descenso

BUC, El Toro, Palma, Hospitalet y Sitges. Todos salen en igualdad de condiciones. Los puntos de la primera fase no cuentan. Un cambio de normativa que para nada premia los méritos adquiridos en el primer tramo de competición y que castiga en especial a El Toro y beneficia al Palma.

El último desciende de forma directa. La segunda plaza está en función de los descensos de Liga Élite (que sean del grupo catalán - valenciano). La pugna es dura: Les Abelles y Valencia pugnan con el Belenos de Avilés (Asturias) por eludir la segunda plaza de descenso dado que el Complutense Cisneros – colista - está virtualmente descendido.

Y el peor de los escenarios indica que tanto El Toro como Palma tendrán que apurar sus opciones de permanencia hasta la última jornada, siendo Sitges y Hospitalet los que tendrían que pagar los platos rotos.