El Sofía, escenario perfecto para la vela de clases olímpicas en clave mixta

El formato de tripulación mixta debutó en la vela olímpica con una única disciplina en Río 2016 y se consolidó añadiendo otra en Paris 2024. Los Ángeles 2028 serán los segundos Juegos con doble apuesta de tripulación combinada, una fórmula que reúne a bordo de una misma embarcación a los mejores expertos masculino y femenino de cada país.

Nacra 17: El pionero

El Nacra 17 (denominado Mixed Multihull en el programa olímpico) debutó en Río 2016 sustituyendo al también catamarán Tornado para convertirse en la primera disciplina de vela olímpica formada exclusivamente por tripulaciones mixtas. Desde entonces, su evolución no ha cesado, incluyendo un salto sustancial en el ciclo de Tokio 2020 con la incorporación de foils, lo que le permitió acceder al selecto club de las embarcaciones voladoras. En la carrera hacia sus cuartas Olimpiadas, aquel revolucionario concepto de combinar talento masculino y femenino en una misma embarcación está plenamente consolidado tras haber demostrado su acierto.

El mallorquín Joan Cardona, bronce de clase Finn en Tokio 2020, competirá en el Sofía en Nacra 17 junto a su compañera Nicole Van der Velden: "Es mi primera experiencia en tripulación mixta, y la verdad es que la estoy disfrutando muchísimo. Creo que nos aportamos muchas cosas el uno al otro: ella es más calmada y fiel al proceso, y yo un poco más imaginativo en el agua. Entre los dos creo que nos sumamos muchísimo y nos apretamos mucho para trabajar duro. Creo que esto nos ha hecho llegar a un nivel bastante alto en el Nacra 17 por el poco tiempo que llevamos".

Cardona vio truncado su debut en la pasada edición por problemas de salud, y reconoce que sus expectativas de cara al Sofía se centran en volver a competir: “Desde Hyères del año pasado no hemos hecho ninguna regata. Se trata de ver dónde estamos y ver dónde tenemos que afinar para seguir trabajando”. Entre los equipos que ya han confirmado su participación se encuentran los defensores del título y actuales campeones del mundo, los británicos John Gimson y Anna Burnet.

Joan Cardona y Nicole Van der Velden (ESP), Nacra 17. / SAILING ENERGY

470 Mixed: La evolución de un veterano

El 470 es la embarcación más laureada de la arena olímpica. Compitió en sus primeros Juegos en 1976 en categoría masculina y en 1988 en categoría femenina, pero desde París 2024 es de tripulación mixta y compite bajo la denominación Mixed Dinghy. Ese cambio de normativa agitó las flotas masculina y femenina que compitieron hasta Tokio 2020, reordenando tripulaciones para adaptarse al nuevo formato.

Lo explica la barcelonesa Silvia Mas. Campeona del mundo en 2021 junto a Patricia Cantero, formará equipo en el próximo Sofía con Alejandro de Maqua. "El cambio se ha notado. El nivel ha subido muchísimo porque están los mejores hombres y las mejores mujeres de las dos flotas, con lo cual ahora la clase requiere mucha exigencia a nivel físico y mental. Además, el trabajo de compenetración y de entenderse supone un escalón más, porque los hombres y las mujeres somos distintos, pero se trata de aprender del uno y del otro y de sumar fuerzas. Es una experiencia muy enriquecedora".

Como ineludible cita previa al Sofía, los mejores equipos del continente preparan en aguas portuguesas el Europeo 2026, que se disputará del 6 al 14 de marzo en Vilamoura. No faltarán los defensores del título y actuales campeones del mundo: Jordi Xammar y Marta Cardona.

Xammar es uno de los regatistas más experimentados y laureados de la flota: “Navegar en formato mixto con Nora Brugman en el anterior ciclo y ahora con Marta Cardona ha sido una evolución natural y muy enriquecedora. Al final, lo que importa es la compenetración, el talento y el trabajo, y creo que en ambos casos hemos conseguido encontrar ese punto de equilibrio que nos da mucha confianza”. En el Sofía 2025 fueron sextos cuando apenas habían tenido tiempo de entrenar juntos; a esta edición llegan como el equipo a batir. “Llegamos con la responsabilidad de ser campeones del mundo y de Europa del año pasado, pero más que presión es una motivación extra. La del año pasado fue una temporada muy corta, y ahora llegaremos a Palma tras una pretemporada muy larga y habiendo hecho ya el Europeo, que es nuestro primer objetivo. Palma es un campo de regatas que conocemos bien y que nos encanta; nuestra expectativa siempre es estar en lo más alto, pero sobre todo, seguir afinando detalles de cara a nuestro gran objetivo este año, que sería el Mundial".

A falta de cinco semanas para el inicio del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels, las duplas Mas/de Maqua y Xammar/Cardona ya se encuentran en el listado de preinscritos de 470 Mixed, al igual que los campeones de la anterior edición, los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris.

El programa de competición de Nacra 17 y 470 Mixed constará de hasta 15 mangas entre el 30 de marzo y el 3 de abril, y una Serie Final el 4 de abril. Ambas flotas tendrán su base de operaciones en el Club Náutic Arenal.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels es un evento organizado por la fundación Bahía Activa y cuenta con el respaldo de World Sailing. Cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels forma parte del Sailing Grand Slam 2026 junto a la Semaine Olympique Française, la Dutch Water Week, la Kieler Woche y la Long Beach & San Pedro Olympic Classes Regatta.